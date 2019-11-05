Dolar 5.72 lira, euro 6.36 lira, sterlin 7.37 lirada

İSTANBUL - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun son üç toplantısında 10 puana ulaşan faiz indirimlerinin ardından, faiz indirimlerin büyük ölçüde tamamlandığı mesajı verilse de, "indirim kapısı" tam olarak kapatılmadı.



Piyasalarda, TBMM'deki parti grup toplantıları, Hazine ihaleleri, Ekim ayı reel efektif döviz kuru verisi izlenecek. Hazine, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 30 Ekim 2024 itfalı, TL cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç edecek.



Hazine'den yapılan açıklamaya göre, Salı günü taleplerin toplanacağı kira sertifikasının altı aylık dönemsel kira oranı yüzde 1.63 olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık bir yıldır gerçekleştirmediği 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerine bugün yeniden başlıyor.



Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.57 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvil Mayıs'ta yüzde 21 düzeyindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta bileşik getiri yüzde 12.34 oldu.



Erken işlemlerde;



- dolar en düşük 5.7182 lira ve en yüksek 5.7427 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,



- euro en düşük 6.3661 lira ve en yüksek 6.3938 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,



- sterlin en düşük 7.3711 lira ve en yüksek 7.3982 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.