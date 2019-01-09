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Dolar 5.47, euro 6.27 ve sterlin 6.97 lirada

Dövizler açılış öncesi işlemlerde, Salı günkü düzeylerinin hafif altında işlem görüyor.

Dolar 5.47, euro 6.27 ve sterlin 6.97 lirada

Dövizler açılış öncesi işlemlerde, Salı günkü düzeylerinin hafif altında işlem görüyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:37
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Dolar 5.47, euro 6.27 ve sterlin 6.97 lirada

Erken işlemlerde;

       - dolar en düşük 5.4627 lirayı ve en yüksek 5.4894 ve lirayı gördükten sonra 5.47 – 5.48 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.2501 lirayı ve en yüksek 6.3026 lirayı gördükten sonra 6.27 – 6.28 lira aralığında,

       - Sterlin en düşük 6.9553 lirayı ve en yüksek 7.0001 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında işlem görüyor

Ahlatçı Yatırım’ın “Gözler FOMC toplantı tutanaklarında…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 daraldı.

Euro Bölgesi’nde açıklanan İşletme ve Tüketici Anketi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 107.3’e çekildi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Güveni verisi Aralık ayında beklentilere paralel -6.2 olurken 2018 yılı Haziran ayından itibaren zayıf görünümün devam ettiği görüldü.

“ABD’de açıklanan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisi Kasım ayında geriledi ve 6.888 milyon olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dünya Bankası yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, kurum Türkiye’nin 2018 yılına ilişkin büyüme beklentisini 1.0 puanlık azalış ile yüzde 3.5’e, 2019 yılı büyüme beklentisini 2.4 puanlık düşüş ile yüzde 1.6’ya ve 2020 yılı büyüme tahminini 1.0 puanlık azalış ile yüzde 3.0 düzeyine aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda, kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara Ziraat Bankası aracılığıyla yapılandırma kredisi kullandırılacağını duyurdu.

“ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Türkiye ziyareti sonrasında yapılan açıklamalar ve haber akışları ile birlikte lira varlık fiyatlamalarında volatilitenin arttığı görüldü.

“Dün, küresel piyasalarda dolarda değer kazanımlarının yaşandığı görülürken liranın dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrıştığı görüldü. Kurun fiyatlamalarda, 5.3777-5.5162 aralığında hareket ettiği ve günü 5.4775 düzeyinde tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.83 değer kazancı ile 90 bin 696 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde.

“Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.31 yükseliş ile yüzde 19.67 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1.57 yükseliş ile birlikte yüzde 16.80 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 369.75 düzeyinde olduğu izleniyor.”

DHA

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