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Dolar 5.47, euro 6.12

Dolar 5.47, euro 6.12 ve sterlin 7.16 lirada

Dolar 5.47, euro 6.12

Dolar 5.47, euro 6.12 ve sterlin 7.16 lirada

08 Mart 2019 Cuma 10:19
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Dolar 5.47, euro 6.12

(DHA)

Dövizler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika faizini yüzde 0.0’da sabit tutması ardından dövizler, Perşembe günün kapanış düzeyinde yatay.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4709 lira ve en yüksek 5.4713 lirayı gördükten sonra, 5.47 – 5.48 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1204 lira ve en yüksek 6.1307 lirayı gördükten sonra, 6.12 – 6.13 lira aralığında, 

- sterlin en düşük 7.1666 lira ve en yüksek 7.1675 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.17 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendimeler yapıldı:

“Endekste gün içi yükselişin ardından bu sefer de yurtdışı etkisi ile gelen satışlar 103 bin altına sarkılmasına sebep verdi. Bu seviyenin altında 101 bin 500 – 101 bin 900 aralığını izlerken, teknik göstergelerin de aşağı yönlü hareketi desteklediği endekste bu bölgenin de altına sarkılacak olursa 99 bin – 100 bin aralığı en güçlü destek bölgesi olarak takip edilebilir. Son satışların ardından endekste 103 bin 400 üzerine çıkılamadığı sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Endeks üzerinde yurtdışı etkisinin yoğun bir şekilde hissedilmesi nedeniyle gün içinde yurtdışı piyasaların yönünün de yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. “

DHA

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DolarEuro
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