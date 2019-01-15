Dolar 5.46, euro 6.27 ve sterlin 7.05 lirada

Height Capital Markets Kıdemli Başkan Yardımcısı Stefanie Miller, ABD ve Çin arasındaki ticari çekişmenin Kasım sonundaki Trump-Xi görüşmesinde kararlaştırılan ve 1 Mart gecesi sona erecek olan, 90 günlük ateşkes süresinde sona erdirilmesinin muhtemel olmadığını savundu.



Bloomberg News'a konuşan Miller, "Ateşkesin sona ereceği tarihe kadar tam bir anlaşmaya varılabileceği konusunda kuşkulu olmaya devam ediyoruz" dedi.



Erken işlemlerde;



- dolar en düşük 5.4383 lirayı ve en yüksek 5.4677 lirayı gördükten sonra 5.46 – 5.47 lira aralığında,



- euro en düşük 6.2388 lirayı ve en yüksek 6.2818 lirayı gördükten sonra 6.27 – 6.28 lira aralığında,



- sterlin en düşük 7.0031 lirayı ve en yüksek 7.0624 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.06 lira aralığında hareket ediyor.



Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, Brexit oylaması, Draghi’nin açıklamaları ve ABD verileri ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Dış Ticaret verilerine göre, 2018 yılı Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre dolar bazında yüzde 4.4 ve aynı dönem ithalat yıllık bazda yüzde 7.6 düştü. Çin’in ilgili dönemde dış ticaret fazlası 57.06 milyar dolar oldu.



“Euro Bölgesi’nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 azaldı.



“ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.



“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Otomotiv Sanayii Derneği tarafında yayımlanan 2018 ılı Aralık ayı Otomotiv Sonuçlarına göre, 2018 yılında toplam üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9.0, otomobil üretimi ise yüzde 10 azaldı. İlgili dönemde toplam üretim 1.550 milyon adet ve otomobil üretimi ise 1.026 milyon adet civarında gerçekleşti.



“TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre, Sanayi Üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 azaldı.



“TÜİK tarafından açıklanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi 2018 yılı Aralık ayı verilerine göre, Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3.28, ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.89 artrı.



“Haftanın ilk işlem gününde, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik tweetleri sonrasında kurun fiyatlamalarda 55415 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, lira varlıklarda toparlanma eğilimi ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi sonrasında lirada değer kazanımlarının yaşandığı ve kurun günü 5.4401 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.



“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.40 yükseliş ile 92 bin 53 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 48 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 2.90 düşüş ile yüzde 18.39 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1.08 düşüş ile yüzde 16.49 düzeyine geriledi.”