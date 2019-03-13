Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102000
ALTIN
228.965
DOLAR
5.4552
STERLİN
7.1542
EURO
6.1565
Sultangazi'de kaza
Son Dakika
Sultangazi'de kaza
Kadebostany Eskişehir’e geliyor
Kadebostany Eskişehir’e geliyor
Altay'da savunma değişiyor
Altay'da savunma değişiyor
IBM, Alzheimer'ı önceden tespit eden kan testi geliştirdi
IBM, Alzheimer'ı önceden tespit eden...
Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı
Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı
Flaş Haber
MİLYON YILLIK FOSİLLER
Kapat

Dolar 5.46, euro 6.17

Dolar 5.46, euro 6.17 ve sterlin 7.15 lirada

Dolar 5.46, euro 6.17

Dolar 5.46, euro 6.17 ve sterlin 7.15 lirada

13 Mart 2019 Çarşamba 10:43
0 Okunma
Dolar 5.46, euro 6.17

İstanbul (DHA)

Dövizler güne, Salı gününün kapanış değerlerinin hafifi, üzerinde başladı.

Küresel piyasalarda Birleşik Krallık parlamentosunun bugün yapacağı ikinci Brexit oylamasının sonucuna odaklandı. Parlamento'da dün gece yapılan oylamada, hükümetin, Avrupa Birliği'nden (AB) ek güvenceler aldığı anlaşmayı yine kabul etmedi. Bugün TSİ 22:00'de "anlaşmasız Brexit" oylanacak. Bu da reddedilirse, Perşembe günü Brexit "tarihini ertelenmesi" oylanacak. Oylamalara karşın Brexit sürecindeki belirsizlikler, küresel piyasalarda risk iştahını baskılıyor.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.4521 lira ve en yüksek 5.4646 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1536 lira ve en yüksek 6.17 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.8 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1256 lira ve en yüksek 7.1614 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Şubat ayından itibaren kabaca 100 bin 700 – 105 bin seviyeleri arasında konsolide bölgesi içerisinde hareket eden ve son günlerde artan satış baskısına bağlı olarak konsolide bölgesinin alt bandını test eden BIST-100 Endeksi, dün günün ikinci yarısında gelen alımlarla günü yükselişle kapattı. Küresel piyasalardaki görünüme bağlı olarak güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz endekste geri çekilmelerde önceki gün test edilen 100 bin 650 seviyesi güçlü destek konumunda bulunmaktadır. 100 bin 650 desteği altındaki kapanışlarda 99 bin – 100 bin aralığının gündeme geldiği görülebilir. Endekste yükselişlerin güç kazanabilmesi için 500 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 102 bin ve devamında 103 bin 400 seviyesinin aşılması gerektiği görüşümüzü koruyoruz.“

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Latinlerin Türkiye ilgisi THY'yi uçurdu
Latinlerin Türkiye ilgisi THY'yi uçurdu
Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi
Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi
Dünyadan metrekare fiyatları
Dünyadan metrekare fiyatları
Cari açık rakamları açıklandı
Cari açık rakamları açıklandı
Dolar 5.44, euro 6.12
Dolar 5.44, euro 6.12
Projeye 3 günde 10 bin 820 kişi başvurdu
Projeye 3 günde 10 bin 820 kişi başvurdu
2018 ciro tahmini 29.46 milyar dolar
2018 ciro tahmini 29.46 milyar dolar
Dolar 5.47, euro 6.12
Dolar 5.47, euro 6.12
Türkiye’de çalışan yabancı pilotlar yüzde 25.7 azaldı
Türkiye’de çalışan yabancı pilotlar yüzde 25.7 azaldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans