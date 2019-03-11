Dolar 5.44, euro 6.12

İstanbul, (DHA)

Merkez Bankası’nın açıklayacağı cari denge verisi öncesinde dövizler Cuma gününün kapanış düzeylerine yakın seyirde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4276 lira ve en yüksek 5.4523 lirayı gördükten sonra, 5.44 – 5.45 lira aralığında,

-euro en düşük 6.0963 lira ve en yüksek 6.1301 lirayı gördükten sonra, 6.12 – 6.13 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0468 lira ve en yüksek 7.0837 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“BIST’te son iki haftalık dönemde konsolide kanalının üst bandına doğru olan yükselişlerin kar realizasyonu fırsatı olarak kullanıldığını görürken, geçtiğimiz haftanın son bölümünde bu sefer yurtdışı piyasaların etkisi ile satışların sertleştiğini gördük. Teknik göstergelerin de aşağı yönlü hareketi desteklediği endekste Cuma görülen en düşük seviye olan 100 bin 850 civarı ara destek iken 99 bin -100 bin aralığı en güçlü destek bölgesi olarak takip ediyoruz. Son satışların ardından endekste 103 bin 400 üzerine çıkılıp burada kalıcılık sağlanamadığı sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Global ölçüde büyümeye yönelik endişelerin yeniden fiyatlamaya başlanmasıyla verilerin yarattığı volatilitelerin artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.“