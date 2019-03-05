Dolar 5.39, euro 6.11 ve sterlin 7.10 lirada

Dolar, ABD devlet tahvillerinin desteğiyle yükselirken, dövizler güne Pazartesi gününün son işlemlerine göre hafif artışla başladı. Beklentilerin altında yükselen Şubat ayı enflasyon verileri sonrası dalgalı bir seyir izleyen dövizler, Çarşamba günü açıklanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararına odaklandı.

Erken işlemlerde,



- dolar en düşük 5.37 lira ve en yüksek 5.3976 lirayı gördükten sonra, 5.39 – 5.40 lira aralığında,



- euro en düşük 6.0865 lira ve en yüksek 6.1241 lirayı gördükten sonra, 6.11 – 6.12 lira aralığında,



- sterlin en düşük 7.0760 lira ve en yüksek 7.1162 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.



Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirme yapıldı:



“Küresel risk iştahındaki toparlanmanın yanı sıra yurt içinde beklentilerin altında sınırlı bir artış kaydeden enflasyon verisinin bankacılık hisselerini desteklemesine bağlı olarak BIST-100 Endeksi pozitif bir ayrışma göstererek günü yüzde 0.90’lık bir yükselişle tamamladı.



“ABD borsaları dün günü etkili olan kâr satışları nedeniyle düşüşle tamamlarken, bu sabah ABD vadelileri yatay bir seyir izliyor.



“Asya piyasalarında Çin’de beklentilerin altında kalan hizmet PMI verisi sonrasında karışık bir görünüm hâkim.



“Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 5,37 – 5,38 aralığında bulunan Dolar/TL, 08:50 itibariyle 5,38’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.”