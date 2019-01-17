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Dolar 5.36, euro 6.12 ve sterlin 6.91 lirada

Merkez Bankası'nın Çarşamba günü politika faizini beklendiği gibi yüzde 24'te sabit tutmasının ardından yüzde 1.0'den fazla düşen dövizler, Perşembe günü açılış öncesi işlemlerinde Çarşamba gününün kapanış değerlerine göre yüzde 0.50 dolayında yükseldi.

Dolar 5.36, euro 6.12 ve sterlin 6.91 lirada

Merkez Bankası'nın Çarşamba günü politika faizini beklendiği gibi yüzde 24'te sabit tutmasının ardından yüzde 1.0'den fazla düşen dövizler, Perşembe günü açılış öncesi işlemlerinde Çarşamba gününün kapanış değerlerine göre yüzde 0.50 dolayında yükseldi.

17 Ocak 2019 Perşembe 10:37
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Dolar 5.36, euro 6.12 ve sterlin 6.91 lirada

Erken işlemlerde;

       - dolar en düşük 5.3375 lirayı ve en yüksek 5.3664 lirayı gördükten sonra 5.36 – 5.37 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0840 lirayı ve en yüksek 6.1226 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6.8680 lirayı ve en yüksek 6.9230 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, Euro Bölgesi TÜFE ve ABD verileri ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayına beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 1.7 arttı.

“İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney yaptığı değerlendirmede, piyasaların Brexit oylaması konusunda görüşünün Sterlin fiyatlamalarına üzerine yansımalarının görüldüğünü ifade ederken, Sterlin’in değer kazanması Brexit sürecine yönelik bir çözüm bulanacağı ve anlaşmasız Brexit olma olasılığının azaldığını beklentisi olabileceğine değindi. İngiltere’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında  piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda ise yüzde 2.1 arttı.

“Fed’in yayımladığı Bej Kitap Raporuna göre, Ekonomik görünümün genel olarak olumlu olduğu belirtilirken işgücü piyasasının sıkılaşmaya devam ettiğine değiniliyor. Ayrıca, piyasadaki oynaklık, ticaret ve politikada iyimserliğin azaldığına vurgu yapılırken ücretlerin ılımlı artış gösterdiği belirtiliyor. İngiltere Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasını Başbakan Theresa May kazandı. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri 2018 yılı Kasım ayı raporuna göre, Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 8.8 milyar dolar azalarak 213.3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3.1 milyar dolar azalarak 15.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaDöviz
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