Dolar 5.34, euro 6.06 ve sterlin 6.88 lirada

Açılış öncesi işlemlerde dövizler güne yukarı yönlü başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.32 lirayı ve en yüksek 5.3461 lirayı gördükten sonra 5.34 – 5.35 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0511 lirayı ve en yüksek 6.0753 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8632 lirayı ve en yüksek 6.8895 lirayı gördükten sonra 6.88 – 6.89 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım "Bugün veri akışı sakin, piyasalar büyüme verileri ile yön bulmaya çalışıyor.." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde beklentilerin aksine artış ile yüzde 5.7 oldu. Çin’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Aralık ayında beklentilere paralel yüzde 8.2 arttı. Çin’de açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisine göre, Çin ekonomisi 2018 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.5 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.4 ile beklentilere paralel büyüdü.

"Almanya’da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 azalırken, yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 2.7 arttı.

"ABD borsaları dün Martin Luther King günü nedeniyle kapalıydı. ABD’de bu arada Federal Hükümetin kapalılık hali de 22 Aralık’tan bu yana devam ediyor ve soruna çözüm için ortaya atılan önerilere karşılık iki taraf da anlaşma yoluna gidemiyor.

"Sabah Asya seansındaki işlemlere baktığımızda ise yine ekonomik büyümeye dair artan endişelerin yarattığı satış hareketlerinin gerçekleştiği gözleniyor. Buna son örnek olarak Güney Kore’nin GSYİH’sinin 2018'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.0 arttı. Bu sonuçla yıllık bazda yüzde 2.7 büyüyen ülke ekonomisi böylece altı yılın en düşük seviyesinde büyüdü. Güney Kore, Çin ile ticaret ilişkisinin yoğun olması bakımından önemli bir sonuca işaret ediyor.

"Bugün ayrıca İsviçre’de Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlediği Davos Zirvesi 22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Zirve’ye ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı May ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron katılmayacağı daha önce açıklamıştı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, IMF tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporunu Zayıflayan Bir Global Büyüme başlıklı raporunda, kurum Türkiye’nin büyüme tahminini 2018 yılı için yüzde 3.8, 2019 yılı için yüzde 0.7 ve 2020 yılı için ise yüzde 2.4 olarak öngördüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, kurumun bir önceki tahminine göre 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 1.3 ve 2020 yılı beklentisini yüzde 0.4 aşağı yönlü revize edildiği açıklandı.

"Kur tarafında gün içinde kısa vadede yükseliş denemeleri gerçekleşse de genel olarak gün boyu sıkışık ve 5.30 üzerinde yataya yakın seyrin devam ettiği gözlendi. Endekste ise arka arkaya 11 günlük yükselişten sonra 100 bin denemesi yapılmasının ardından beklenen bir düzeltme hareketinin geldiği gözleniyor.

"Bugün endekste de negatif bir açılış görmemiz yüksek olasılık."