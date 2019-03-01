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Dolar 5.33, euro 6.07

Dolar 5.33, euro 6.07 ve sterlin 7.08 lirada

Dolar 5.33, euro 6.07

Dolar 5.33, euro 6.07 ve sterlin 7.08 lirada

01 Mart 2019 Cuma 10:33
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Dolar 5.33, euro 6.07

İstanbul, (DHA)

ABD - Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden henüz bir anlaşma çıkmamasına karşın, ABD ekonomisine ilişkin olumlu büyüme verilerinin etkisiyle dolar güne yükselişle başladı. 

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3354 lirayı ve en yüksek 5.3474 lirayı gördükten sonra 5.34 – 5.35 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0715 lirayı ve en yüksek 6.0878 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0850 lirayı ve en yüksek 7.0929 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yer aldı:

“Ocak sonu ve şubat ortalarında gördüğü zirvelerden geçen son düşüş trendinin üzerine çıkmasına rağmen bu trendden uzaklaşamayan BIST 100’de gün içi yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanıldığını görüyoruz.

“Yaşanan yükselişler sonrası 105 bin üzerinde tutunmakta zorlanan endekste, alımların kuvvetlenebilmesi için 105 bin 250’nin aşılması gerekiyor. Aşağıda önceki trendin haftalık kapanışının bulunduğu 103 bin 500 ile 105 bin 250 aralığındaki dalgalanma alanını izliyoruz. Teknik göstergelerde görülen negatif aykırılıklar da olası bir geri çekilmede 103 bin 500 altında kapanış ihtimalinin oluşması durumunda satışların hızlanabileceğini işaret ediyor. Bu nedenle endeksin bugün günlük dolayısıyla da haftalık bazda 103 bin 500 üzerinde kalabilmesi oldukça önemli.  

DHA

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DolarEuro
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