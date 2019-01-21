Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98464
ALTIN
220.343
DOLAR
5.3400
STERLİN
6.8757
EURO
6.0784
Dr. İsmail Tokalak: Kenevir, radyasyonu emiyor
Dr. İsmail Tokalak: Kenevir, radyasyonu...
Dr. İsmail Tokalak: Kenevir, radyasyonu emiyor
Dr. İsmail Tokalak: Kenevir, radyasyonu...
Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti
Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti
Trump protesto edildi
Son Dakika
Trump protesto edildi
FETÖ'nün belini kırdık
FETÖ'nün belini kırdık

Dolar 5.33, euro 6.06 ve sterlin 6.86 lirada

Dövizler haftanın ilk işlem gününe, Cuma gününün kapanış değerlerine yakın başladı.

Dolar 5.33, euro 6.06 ve sterlin 6.86 lirada

Dövizler haftanın ilk işlem gününe, Cuma gününün kapanış değerlerine yakın başladı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:28
0 Okunma
Dolar 5.33, euro 6.06 ve sterlin 6.86 lirada

İSTANBUL - 

Erken işlemlerde;

       - dolar en düşük 5.3216 lirayı ve en yüksek 5.3345 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0514 lirayı ve en yüksek 6.0720 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6.8491 lirayı ve en yüksek 6.8720 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftaya zayıf veri akışı ile başlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 0.3 arttı. Japonya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 düştü.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Cari Denge verisi Kasım ayında 20,3 milyar Euro ile beklentilerin altında fazla verdi. İngiltere’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 düşerkenyıllık bazda yüzde 3.0 arttı.

“ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 0.3 arttı. ABD’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre, piyasa beklentisi üzerinde artarak yüzde 1.1 oldu. ABD’de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı verisi Aralık ayında yüzde 78.7 oldu.  ABD’de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 7.7 düşüş ile 90.7 düzeyine geriledi. ABD borsaları Cuma gününü, yükseliş ile tamamladı. ABD piyasaları bugün, Martin Luther King Jr.günü tatili nedeniyle kapalı.

“Çin’de açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisine göre, Çin ekonomisi 2018 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.5 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.4 ile beklentilere paralel büyüdü.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın son işlem gününde, doların küresel piyasalarda seyrine bağlı olarak kurun fiyatlamalarda 5.3190 – 5.3768 aralığında hareket ettiği ve gün içerisinde, lirada yaşanan değer kazanımı sonrasında kurun haftayı 5.3255 düzeyinde tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.69 yükseliş ile 98 bin 454 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.8 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.93 düşüş ile yüzde18.19 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.88 yükseliş ile yüzde 16.06 düzeyinde Cuma gününü tamamladı.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarDöviz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı
Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı
Petrol fiyatları Çin verileriyle yükseldi
Petrol fiyatları Çin verileriyle yükseldi
Doğal gaz için çalışmalara başladık
Doğal gaz için çalışmalara başladık
OPEC Petrol Sepeti varili 59.63 dolara yükseldi
OPEC Petrol Sepeti varili 59.63 dolara yükseldi
Dolar 5.35, euro 6.10 ve sterlin 6.94 lirada
Dolar 5.35, euro 6.10 ve sterlin 6.94 lirada
Kira artışı yıllık TÜFE ile sınırlandırıldı
Kira artışı yıllık TÜFE ile sınırlandırıldı
Ankara-Bakü seferleri mart ayında başlıyor
Ankara-Bakü seferleri mart ayında başlıyor
Bakan Albayrak: Marketlerle konuşacağız
Bakan Albayrak: Marketlerle konuşacağız
ÖTV indirimi ikinci el oto satışlarını yavaşlattı
ÖTV indirimi ikinci el oto satışlarını yavaşlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ