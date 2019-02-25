Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103186
ALTIN
227.664
DOLAR
5.3143
STERLİN
6.9506
EURO
6.0305
ABD konvoyu görüntülendi
ABD konvoyu görüntülendi
Trabzonspor’da hedef; yarı final
Trabzonspor’da hedef; yarı final
Mersin'de kaza
Son Dakika
Mersin'de kaza
Van operasyon
Son Dakika
Van operasyon
Motive olmamanız imkansız
Motive olmamanız imkansız

Dolar 5.31, euro 6.03

Dolar 5.31, euro 6.03 ve sterlin 5.95 lirada

Dolar 5.31, euro 6.03

Dolar 5.31, euro 6.03 ve sterlin 5.95 lirada

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:16
0 Okunma
Dolar 5.31, euro 6.03

İstanbul,(DHA)

Küresel gelişmelerin yakından izlendiği piyasalarda dövizler haftaya, Cuma gününün kapanış düzeylerinde başladı.

Faiz artışlarına ara veren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Randall Quarles 4 trilyon dolar büyüklüğündeki Fed bilançosunun daraltılması operasyonunun bu yıl sona erdirilmesi konusunda dikkatli davranılması gerektiği uyarısında bulundu ve "Rezevr talebinin seviyesi konusunda çok fazla belirsizlik olduğu ortamda biraz ihtiyat gerekli" dedi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da, New York'ta yaptığı konuşamada, Fed'in daha büyük bir bilançoya sahip olmaya ihtiyaç duymasının bir nedeni olarak bankaların Fed'de tuttukları büyük rezerv havuzuna çok fazla bel bağlamlarını gösterdi.

Bankaların ne kadara ihtiyaç duyduklarının kesin olarak bilinmediği ortamda Fed'in rezervlerin seviyesini korumak için yavaş hareket etmesi gerektiğini belirten Harker, "Varlık azaltımını bu yıl sona erdirerek rezervlerinde düşüşü önemli oranda yavaşlatabiliriz. Rezervlerin çok yavaş hızla azalması, diğer Fed yükümülüleklerindeki büyüme trendini yansıtır" diye konuştu.

Buna karşılık, St. Louis Fed Başkanı Bullard ise faiz oranlarnının sıfırın oldukça üzerinde olduğu ortamda Fed bilançosunun daraltılmasının makro ekonomi üzerinde "küçük" bir etkisi olacağı uyarısı yaptı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3133 lirayı ve en yüksek 5.3275 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0270 lirayı ve en yüksek 6.0497 lirayı gördükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9438 lirayı ve en yüksek 6.9678 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Küresel piyasalarda artan risk iştahı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yükseldi ve yüzde 0.3 oldu.

Almanya’da açıklanan GSYİH verisine göre, 2018 yılı 4.çeyreğinde Almanya ekonomisi bir önceki çeyreğe göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.9 büyüdü. Almanya’da açıklanan IFO İş Dünyası Güven Endeksi verisi Şubat ayında 98.5 düzeyine gerilerken açıklanan veri Ocak 2015’ten beri en düşük seviye oldu.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 arttı.

“ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump Washinton'da gerçekleşen ticaret müzakereleri görüşmeleri ardından Çin ürünlerine uygulanması planlanan ek gümrük vergileri için belirtilen tarih olan 1 Mart'ı uzatacağını söyledi.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 4.2 puan artarak 97.2 düzeyine yükseldi.

“TCMB tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayında İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.

“TÜİK tarafından açıklanan Sektörel Güven Endeksleri Şubat 2019 verilerine göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 78.3 iken, Şubat ayında yüzde 1.5 artarak 79.5 düzeyine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 1.9 oranında azalarak 90.8 puana geriledi.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 56.7 iken, Şubat ayında yüzde 8.7 azalarak 51.8 seviyesine geriledi. Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.3405 düzeyini test ettiği fakat gün içerisinde lirada yaşanan toparlanma eğilimi sonrasında kurun günü 5.3155 düzeyinde tamamladığı görüldü.

“BİST-100 endeksi Cuma gününü yüzde 0.67 yükseliş ile 103 bin 185 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.5 milyar lira oldu.“

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiracılar dikkat!
Kiracılar dikkat!
Finansın geleceğini teknoloji belirleyecek
Finansın geleceğini teknoloji belirleyecek
Sabiha Gökçen’de dış hat trafiği yüzde 15 arttı
Sabiha Gökçen’de dış hat trafiği yüzde 15 arttı
Basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV sıfırlandı
Basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV sıfırlandı
TOKİ 343 lira taksitle ev sahibi yapıyor
TOKİ 343 lira taksitle ev sahibi yapıyor
Fındıkta çeşit arttı
Fındıkta çeşit arttı
Dövizde son durum
Dövizde son durum
En ucuz düğünün maliyeti 25 bin lira
En ucuz düğünün maliyeti 25 bin lira
KDV iade düzenlememizi hayata geçirdik
KDV iade düzenlememizi hayata geçirdik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ