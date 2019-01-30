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Dolar, 5.30, euro 6.07 ve sterlin 6.95 lirada

Merkez Bankası Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı öncesi piyasalarda dövizler Çarşamba gününe, Salı günü kapanış düzeylerinin hafif altında başladı. 

Dolar, 5.30, euro 6.07 ve sterlin 6.95 lirada

Merkez Bankası Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı öncesi piyasalarda dövizler Çarşamba gününe, Salı günü kapanış düzeylerinin hafif altında başladı. 

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:47
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Dolar, 5.30, euro 6.07 ve sterlin 6.95 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki günlük para politikası toplantısının bugün sona erecek toplantısında faiz artışı beklenmiyor.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3031 lirayı ve en yüksek 5.3258 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0688 lirayı ve en yüksek 6.0970 lirayı gördükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9393 lirayı ve en yüksek 6.9763 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Piyasalar TCMB Enflasyon Raporu, FOMC Faiz Kararı ve Powell’ın Açıklamalarına Kilitlendi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve şirketlerin iyi performans gösterdiğini belirtirken kısa vadede resesyona ilişkin bir işaret görmediğini belirtti. Bakan, Çin ile bu hafta yapılması planlanan ticaret görüşmelerinde ciddi ilerleye görmeyi beklediklerini söyledi.

“ABD’de açıklanan S&P/CS Konut Fiyat Endeksi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.7 arttı. ABD’de açıklanan Conference Board Tüketici Güveni verisi Ocak ayında 120.2 düzeyine geriledi. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

“Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Avam Kamarasına sunduğu ‘B Planı’ kapsamında sunulan yedi önergenin beşinin reddedildiği oturumda Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması kabul edilmedi. Birleşik Krallık Parlamentosu’nda yapılanan oylamada Brexit’i ötelemeyi kapsayan Cooper-Boles planı reddedildi. Ayrıca, Parlamento’da Dominic Grieve’nin Brexit önergesi oylamasının 301’e karşı 312 oy ile reddedildiği açıklandı. Oylama ile birlikte sterlinde kısmi değer kayıplarının yaşandığı gözlemlendi.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Salı günü küresel piyasalarda dolarda devam eden görece zayıf seyir sonrasında lirada yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.3016-5.3625 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3090 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 2.77 artış ile 104.098 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.4 milyar lira oldu.

“Salı gününe sakin başlayan endekste devamında yukarı yönlü eğilim yine etkili olurken günün sonuna doğru özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan alımlarla endekste gelinen 104.098 düzey, 29 Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviye oldu. Piyasalar bugün Fed’den gelecek faiz kararı ve Powell’dan gelecek mesajlara odaklanacak. Bilanço daraltılmasının sonlandırılmasına dair belirleyici bir ifade gelirse, bu riskli varlıklara yönelimi güçlendirebilir.

“Endekste bugün 102.500-101.200 bölgesi üzerinde kalabildiği sürece yükseliş eğiliminin yine devam etmesini bekleyeceğiz fakat teknik göstergelerde gelinen aşırı alım bölgesindeki hareketler bir düzeltme hareketi açısından yakından takip edilmeli. Olası bir geri çekilmede 100.600 ana destek vazifesini görecektir. Yükselişin bugün de devamı durumunda 105.000 ve 106.500 test edilmek istenebilir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaDöviz
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