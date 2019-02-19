Dolar 5.30, euro 5.99

İstanbul (DHA)

Dolar endeksinin küresel piyasalarda yüzde 0.1 değer kaybetmesine rağmen, Merkez Bankası'nın hafta sonunda zorunlu karşılıkları düşürmesiyle, diğer gelişmekte olan piyasa paralarına göre negatif ayrışan lira, iç piyasada bir önceki günün kapanış düzeylerinde tutundu. Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 50-100 baz puan düşürürken, bankaların TL zorunlu karşılıklarda hurda altın kullanım hakkını da yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2947 lirayı ve en yüksek 5.3113 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9874 lirayı ve en yüksek 6.0087 lirayı gördükten sonra 5.99 – 6.0 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8336 lirayı ve en yüksek 6.8659 lirayı gördükten sonra 6.85 – 6.86 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, Euro Bölgesi verileri piyasaların odağında…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Çekirdek Makine Siparişleri verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 arttı.

“Almanya Merkez Bankası (BUBA) yayımladığı Aylık Rapor verilerine göre, Almanya’da ekonomik büyümenin yılın ilk yarısında baskı altında kalabileceğine değinilirken ekonomik göstergelerin hala yavaşlamanın geçici olduğuna işaret ettiği belirtiliyor.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 oranında azalarak 72 bin 937 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ilgili dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.2 düşüşle 6 bin 537 olurken, diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 düşüşle 66 bin 400 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81.9 artarak 3 bin 168 oldu.

“TCMB tarafından yayımlanan Konut Fiyat Endeksi Aralık 2018 verilerine göre, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 düşen Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 5.44 artarken, reel olarak ise yüzde 12.35 düştü.

“Haftanın ilk işlem gününde, lirada yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,3163 düzeyini test ettiği fakat gün sonunda bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve günü 5.2951 düzeyinde tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.96 düşüş ile 101 bin 728 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.9 milyar oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 2.2 düşüş ile yüzde 18.19 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 14.92 düzeyinde günü tamamladı. “