Dolar 5.29, euro 6.03 ve sterlin de 6.71 lirada

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2754 lirayı ve en yüksek 5.3117 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0189 lirayı ve en yüksek 6.0626 lirayı görükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6751 lirayı ve en yüksek 6.7418 lirayı gördükten sonra 6.71 – 6.72 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Risk İştahının Seyri Fiyatlamalar Üzerinde Etkili Olmaya Devam Ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD Başkanı Donald Trump yayımladığı tweet mesajında Fed yetkililerinin piyasalara dair hislerinin olmadığını belirtirken ABD ekonomisi için tek sorunun Fed olduğunu ifade ederken, Fed’in faizleri çok hızlı artırdığını belirtti.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından açıklanan Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık ayı verilerine göre, 2018 yılı Aralık ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 22 puan azalarak 118.1 düzeyine geriledi.

“Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.3242 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda bu bölgede tutunamadığı ve günü 5.2896 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.76 düşüş ile 90 bin 829 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 1.9 milyar dolar oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24.02 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.29 yükseliş ile yüzde 20.93 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.48 yükseliş ile yüzde 16.74 düzeyinde gerçekleşti. 5 yıllık ülke CDS risk primi 364.35 düzeyinde olduğu görülüyor.”