Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100634
ALTIN
217.590
DOLAR
5.2844
STERLİN
6.8952
EURO
5.9989
Akay’ın yeni gelini: Ruh İkizim
Akay’ın yeni gelini: Ruh İkizim
PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı
PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2...
Fırında çıkan yangın korkuttu
Fırında çıkan yangın korkuttu
İzmir'de eski binada çökme; 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de eski binada çökme; 1...
Seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü
Seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya...

Dolar 5.28, euro 6.02 ve sterlin 6.91 lirada

Küresel büyüme, ABD'de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki sürmekte olan ticaret gerilimine ilişkin endişelerin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında değer yitiren dolar, açılış öncesi işlemlerde 5.30 liranın altına geriledi.

Dolar 5.28, euro 6.02 ve sterlin 6.91 lirada

Küresel büyüme, ABD'de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki sürmekte olan ticaret gerilimine ilişkin endişelerin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında değer yitiren dolar, açılış öncesi işlemlerde 5.30 liranın altına geriledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 09:43
6 Okunma
Dolar 5.28, euro 6.02 ve sterlin 6.91 lirada

Erken işlemlerde;

       - dolar en düşük 5.2778 lirayı ve en yüksek 5.2991 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0130 lirayı ve en yüksek 6.0453 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6. 9058 lirayı ve en yüksek 6. 9392 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Mavi hap mı kırmızı hap mı?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:


“BIST 100 endeksi, dünü yüzde 0.47 artışla, 100 bin 141 puandan kapattı. Böylece borsa son 14 günde 13 gün yükselerek tarihinin en güzel günlerini yaşamaya devam ediyor. Gelinen bu noktadan sonra nasıl bir seyir izleyecek?

“Belki tarih bize yol gösterebilir:

- 2017 yılında 5 Ocak'ta yükselişe başlayan BIST 100, 14 günde 11 gün yükselmiş ve 76 binden 84 bine çıkmıştı. Bu ralli devamında endekste gerileme olmamış ve 14 günde 11 gün daha artışla kapanarak 84 binden 89 bine yükselmişti. Endeks o yıl Ağustosta 110 bini görmüştü. Yani Ocak'ta başlayan rallide sekizinci ayda yüzde 45 getiri sağlanmıştı.

- 2018 yılında 19 Haziran - 9 Temmuz arası 15 günde 12 gün yükselmiş ve 100 bin 800’ü görmüştü. O zamanki beklenti ilk Cumhurbaşkanlığı kabinesinin beklentisiydi ve kabineden memnun olmayan yabancı yatırımcıların yoğun banka hisseleri satışlarıyla Endeks başladığı yere geri dönmüştü.

“Bugün itibariyle baktığımızda 2017 başındaki ralli havası daha güçlü olasılık. Zira ekonomi yönetimi, piyasaları iyileştirmek için sürekli adımlar atıyor. Dışarıda ise Fed'in faiz artırmaması fiyatlanmaya devam ettiğinden risk iştahı fullenmiş durumda. Teknik olarak grafiklerde aşırı alım bölgelerinde olması, borsada bir teknik düzeltme olasılığını artırıyor ancak eğer Trump büyük bir delilik yapmazsa yada görünmeyen bir el devreye girmezse düzeltmeler sonrasında bile borsalardaki korkusuz hava devam edebilecektir.

“Bunun bir etkisi de doların değer kaybı sayesinde yurtiçi reel piyasalar rahatlıyor. Üstelik TCMB’nin faizde değişiklik yapmaması ile liranın cazibesi arttı. Birçok gün dünyanın en çok değer kazanan parası oldu. Dün akşamdan beri de 24 gelişmekte olan ülkenin parası ortalamada yüzde 0.1 değer kazanırken lira yüzde 0.5 değer kazandı. Yani bu aralar çok seksi bir duruşu var; Herkesin dikkatini çekiyor, herkes ona sahip olmak istiyor.

“Avrupa Merkez Bankası ECB Mart 2015'te başladığı varlık alım programına 46 ay sonra 2.6 trilyon Euroluk likidite sağladıktan sonra Aralık 2018'de sona erdirmişti. Ancak daha bir ay geçmeden, geçen günlerde Draghi, "Euro Bölgesi bir resesyona doğru gitmiyor, ancak yavaşlama önceden beklenenden daha uzun süreli olabilir" demişti.

“IMF de bu hafta Euro Bölgesi büyümesini yüzde 1.9'tan yüzde 1.6'ya indirmişti. Bugün ECB yılın toplantısının sonucunu 15.45'de açıklayacak. Draghi de 16.30'da konuşacak.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaDövizDolarEuro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanyol Santander Birleşik Krallık'ta 140 şube kapatacak
İspanyol Santander Birleşik Krallık'ta 140 şube kapatacak
2019'da hedef 182 milyar dolarlık ihracat
2019'da hedef 182 milyar dolarlık ihracat
Taşınma Mart itibariyle tamamlanmış olacak
Taşınma Mart itibariyle tamamlanmış olacak
Balık fiyatları arttı, ilgi azaldı
Balık fiyatları arttı, ilgi azaldı
Dolar 5.34, euro 6.06 ve sterlin 6.88 lirada
Dolar 5.34, euro 6.06 ve sterlin 6.88 lirada
Tüm dünyaya duyuruldu!
Tüm dünyaya duyuruldu!
Dolar 5.33, euro 6.06 ve sterlin 6.86 lirada
Dolar 5.33, euro 6.06 ve sterlin 6.86 lirada
Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı
Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı
Petrol fiyatları Çin verileriyle yükseldi
Petrol fiyatları Çin verileriyle yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ