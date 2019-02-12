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Dolar 5.27, euro 5.95

Dolar 5.27, euro 5.95 ve sterlin 6.78 lirada

12 Şubat 2019 Salı 11:14
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Dolar 5.27, euro 5.95

İstanbul (DHA)

ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına ara verdiğine ilişkin açıklamalar ve Merkez Bankası'nın da sıkı duruşun korunacağına ilişkin açıklamalarının oluşturduğu iyimser havaya bağlı olarak, dövizler erken işlemlerde, Paratesi gününün kapanış düzeyine göre bir değişim göstermedi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2667 lirayı ve en yüksek 5.2860 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9420 lirayı ve en yüksek 5.9647 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7795 lirayı ve en yüksek 6.8024 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Gözler Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos yaptığı değerlendirmede, Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyonun artan ücretlerin ve ECB’nin uyguladığı esnek para politikası ile birlikte orta vadede yükselmesini beklediğini ifade etti. Özellikle, ücretlerde yaşanan artışın tabana yayılmaya devam ettiğini belirtirken manşet enflasyonun ise birkaç gerilemesini öngördüğünü açıkladı.

“İngiltere’de açıklanan öncü GSYİH verilerine göre, ada ekonomisi 2018 yılı 4.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.3 ile beklentilerin altında büyüdü. İngiltere’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre, yüzde 0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 düştü.  İngiltere’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 düştü.

“ABD borsaları günü karmaşık tamamladı. Yeni işlem gününde, ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby, yaptığı açıklamalarda Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler arasında iç ve sınır güvenliği dahil altı yasa tasarısı üzerinde prensipte anlaşma sağlandığını, her iki partiden temsilcilerin konuyu görüştüğünü ve hükümetin kapanmaması konusunda mutabık kaldıklarını yönündeki açıklamaları takip edildi.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, lirada yaşanan görece zayıf görünüm ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan değerlenme sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.2897 seviyeleri civarını test ettiği görülürken gün sonunda lirada yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte kurun günü 5.2780 düzeyinde tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.90 yükseliş ile 104 bin 394 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.38 yükseliş ile yüzde 18.44 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1.03 yükseliş ile yüzde 14.73 düzeyinde günü tamamladı.”

DHA

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EuroDolar
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