Dolar, 5.24, euro 5.94

İstanbul (DHA)

Dövizler, ABD ile Çin arasında Pekin'de süren ticaret görüşmelerinin uzlaşıyla sonuçlanacağına ilişkin beklentilerle güne düşüşle başladı.

Faiz artışlarına ara vereceği sinyelleri veren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Jerome Powell da, ABD'de resesyon riskinin yüksek olmadığını söyledi ve "Resesyon olasılığının yüksek olduğunu hissetmiyoruz" dedi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2411 lirayı ve en yüksek 5.2550 lirayı gördükten sonra 5.24 – 5.25 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9445 lirayı ve en yüksek 5.9630 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7680 lirayı ve en yüksek 6.7901 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “”Müdahale” başlıklı günlük piyasa bülteninde su değerlendirmeler yapıldı:

"BIST 100 endeksi, dün 105 bine kadar yükseldikten sonra yurtdışı borsalarda artışlar yaşandığı halde aşağıda bir destek vardı, onu bir test edelim” dedi ve 103 bin 500 desteğine kadar geriledi.

"Dün akşam Sermaye Piyasası Kurulu, son yılların en hızlı piyasa düzenleyici hamlesini yaptı. SPK’nın bu kararına özel bülteninin yayınlanması için borsanın kapanmasını beklediği ve böylece kararın dün alınan hisseleri de kapsamasının sağlandığı dikkat çekti.

"Cuma'dan beri değer kazanan dolar, dün hafif değer kaybıyla karşılaştı. Avrupa ve Latin ülke paraları dolara karşı yüzde 0.2 değer kazanırken lira yüzde 0.1 değer kazandı. Akşamdan sabaha ise doların değer kaybı hızlandı.

"Dolar Endeksi yüzde 0.3 düşerken gelişmekte olan ülkelerin paraları da o civarda değer kazandı.

"USDTRY bu sabah 5.25’in altında işlem görüyor. Global borsalarda ise yükseliş rallisi sürüyor.

"Akşam FED Başkanı 'İşsizlik oranı 50 yılın en düşük seviyesine yakın ancak toplumun pek çok kesimi hala refahı hissedemiyor' diyerek günah çıkarırken Trump, 'Çin ile anlaşma 1 Marta kadar sağlanamazsa biraz ötelenebileceğini' söyleyerek piyasaları rahatlattı."