Dolar 4.45, euro 6.18

İstanbul (DHA)

Dövizler yeni haftaya Cuma gününün kapanış değerlerinin hafif üzerinde başladı.

İç piyasada konut satış istatistikleri beklenirken, küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.4448 lira ve en yüksek 5.4574 lirayı gördükten sonra, 5.45 – 5.46 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1605 lira ve en yüksek 6.1926 lirayı gördükten sonra, 6.18 – 6.19 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2415 lira ve en yüksek 7.2528 lirayı gördükten sonra 7.24 – 7.25 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bu hafta endekste izleyeceğimiz ilk önemli aralık 102 bin -103 bin 500 sınırları. Bu iki seviyenin dışında ise yaklaşık bir buçuk aylık dönemi kapsayan 100 bin 650-106 bin aralığındaki konsolide kanalını izliyor olacağız. Bir buçuk aydır bu kanal içindeki seyrini devam ettiren endekste, gün içinde zaman zaman küresel piyasalardan ve kendi içinde ayrışan bir görünüm izliyoruz. Bu durum bahsettiğimiz bu konsolide kanalından çıkış gerçekleşmediği sürece devam edebilir. Bu kanalda kalış süresinin uzamış olması kanaldan çıkış olduktan sonra oluşacak harekete yönelik beklentiyi artırmaktadır. Yaklaşık 5 bin puanlık bir kanala sıkışan endekste bu kanaldan çıkışın kanal boyu kadar bir hareket daha getirme olasılığı göz ardı edilmemeli.”