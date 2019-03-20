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Doğaya Uyanış Artemis Hali Dizayn Koleksiyonu

Artemis Halı, çiçek, kelebek ve modern soyut desenleri kullanarak tasarladığı ve ürettiği Dizayn Koleksiyonu ile pastel tonların huzur veren büyüsü ile yaşam alanlarına farklı bir soluk getiriyor.

Doğaya Uyanış Artemis Hali Dizayn Koleksiyonu

Artemis Halı, çiçek, kelebek ve modern soyut desenleri kullanarak tasarladığı ve ürettiği Dizayn Koleksiyonu ile pastel tonların huzur veren büyüsü ile yaşam alanlarına farklı bir soluk getiriyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:24
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Doğaya Uyanış Artemis Hali Dizayn Koleksiyonu

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Geniş koleksiyon seçenekleriyle yaşam alanlarına  trendleri taşıyan Artemis Halı, Dizayn Serisi ile evlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Birbirinden şık formlarıyla dikkat çeken; çiçek, kelebek ve soyut desen detaylarının kullanıldığı Dizayn Serisi, baharın neşesini ve coşkusunu evlere taşıyor adeta...  
Krem zemin üzerine pembe, eflatun, sarı ve mavinin pastel tonlarıyla hazırlanan Dizayn Koleksiyonu, 11 farklı alternatif sunuyor. El halısı dokusunda, parlak ve yumuşak tuşeli, özel parlak akrilik iplik kullanılarak üretilen Dizayn Koleksiyonu, dikdörtgen, oval ve daire seçenekleriyle saçaklı olarak en son teknolojik tezgahta üretiliyor. 

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Son Güncelleme: 20.03.2019 16:25
Anahtar Kelimeler:
Artemis Halı
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