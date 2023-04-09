Doğanşehir'de depremzede esnaf için yapılan konteyner çarşının kurulumu tamamlandı

Malatya

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek öncülüğünde, depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor.

İş yerleri yıkılan esnafın ticaretini sürdürebilmesi için Sivas Belediyesince kurulan 58 konteynerin bulunduğu çarşı tamamlandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden en çok zarar gören yerlerden birisinin de Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olduğunu söyledi.

İlçedeki 14 bin yapıdan yaklaşık 7 bininin yıkılmış ya da ağır hasarlı olduğunu belirten Şimşek, Doğanşehir'de depremlerde 142 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Şimşek, Sivas ekibi olarak ilk depremden bu yana ilçede olduklarını ve ikinci depreme de burada yakalandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Depremin ilk anlarına ve üzücü tablosuna şahit olduk. O günden beridir de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Devletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle, yerel yöneticilerimizle ve bakanlarımızla yaraları sarmaya, depremin izlerini kaldırmaya gayret ediyoruz. Milletimiz bu süreçte büyük birlik ve beraberlikle dayanışma örneği sergiledi. Vatandaşlarımız adeta buraya bir seferberlik ruhuyla yardım gönderdi. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum."

Şimşek, şehrin ekonomisini canlandırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Konteyner çarşılarda 200 esnaf faaliyet gösterecek

Şimşek, esnaf çarşılarına önem verdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"İlçe genelinde 4 esnaf çarşısı planladık. Şu anda da bunlardan birisinde beraberiz. Bu çarşı 58 dükkandan oluşuyor ve Sivas Belediyesince kuruldu, kurulumu tamamlanmış durumda. İnşallah birkaç güne kadar esnaflarımız burada faaliyete başlamış olacak. Geçen gün de kurasını çektik. Burada vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına yönelik esnaflarımız olacak. Kasaptır, markettir, restorandır, ayakkabıcıdır, kuafördür, berberdir bu şekilde temel ihtiyaçlara yönelik dükkanlar açılacak. Hem şehrimiz biraz canlanmış hem de hayat biraz normalleşmiş olacak. Onun dışında 3 noktada daha konteyner çarşılar planlandı. Bunların da altyapısı bitti. Önümüzdeki günlerde de bunlar faaliyete geçecek. Tüm bu çarşılarda yaklaşık 200 esnaf yer alacak."