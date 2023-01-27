Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.086,66
ALTIN
1.168,19
DOLAR
18,81
STERLİN
23,27
EURO
20,44
920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği ihaleyle satılacak
920.000 kilogram mahsul yağlık...
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller ihaleyle satılacak
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller...
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu...
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tekne satacak
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi...
Kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet
Kat karşılığı inşaat yapım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, doğal gaza yapılan indirimlerin enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacağını bildirdi.

27 Ocak 2023 Cuma 15:17
"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"

İSTANBUL - Asmalı, doğal gazda sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirime gidilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Gelecek dönemde sanayide kullanılan elektriğe yönelik yapılması öngörülen indirimlerin, dezenflasyon süreci için bir başka olumlu gelişme olduğunu belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"Şubat ayı itibarıyla hem elektrik üretim amaçlı hem de sanayide kullanılan doğal gaza yapılan indirimler, reel sektörün üretim maliyetlerini azaltarak enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacaktır. Önümüzdeki dönemde sanayide kullanılan elektriğe yönelik yapılması öngörülen indirimler, dezenflasyon süreci için bir başka olumlu gelişmedir. Reel sektörü üretim maliyetleri açısından rahatlatacak bu indirimler, fiyatlama davranışlarının normalleşmesine ve tüketici fiyatlardaki artış eğiliminin zayıflamasına destek olacaktır. Böylece tüketici enflasyonu bu yıl 2022'ye kıyasla daha ılımlı bir seyirde ilerleyecektir. Enflasyonun inişe geçmesiyle birlikte yeniden tesis edilecek makro ekonomik istikrar, Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına kıymetli katkılar sunacaktır. Bu bağlamda MÜSİAD olarak, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimler sebebiyle bütün üreticilerimiz adına ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD Başkanı AsmalıDoğal GazIndirimEnflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 440 büyük ova özel koruma kalkanına sahip
Türkiye'de 440 büyük ova özel koruma kalkanına sahip
Bingöl'de güneş ve sudan 2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi
Bingöl'de güneş ve sudan 2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi
Türk çayı ihracatı son 5 yıldır hız kesmiyor
Türk çayı ihracatı son 5 yıldır hız kesmiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
Hisarcıklıoğlu'ndan AB'ye "vize ve taşıma kotası"na çözüm bulma çağrısı
Hisarcıklıoğlu'ndan AB'ye "vize ve taşıma kotası"na çözüm bulma çağrısı
Çiftçilere tarımsal destek ödemesine bugün başlanıyor
Çiftçilere tarımsal destek ödemesine bugün başlanıyor
Doğal gazda sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirime gidildi
Doğal gazda sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirime gidildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye'nin yolunu açıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye'nin yolunu açıyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi