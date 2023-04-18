Doğal gaz dağıtımına 2022'de 12 milyar lira yatırım yapıldı

Ankara

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2022 Yılı Sektör Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki 973 ilçenin 675'ine doğal gaz arzı sağlandı.

Türkiye genelinde doğal gaz ulaştırılan nüfus 70,2 milyona yükselirken, doğal gaza erişim imkanı bulunan nüfus yüzde 82 olarak hesaplandı.

Doğal gaz abone sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6,2 artışla 19,7 milyona çıktı. Türkiye, Avrupa'da en fazla doğal gaz abonesi olan üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

GAZBİR, Avrupa'daki ülkelerin doğal gaz abone sayısının doygunluğa ulaşması, gelecek yıllarda Türkiye'de potansiyel abonelerin aktif hale gelmesi ve şebeke yatırımlarının devam etmesiyle, ülkenin 2025'te Avrupa'da abone sayısında ikinci sırada yer alacağını öngörüyor.

Türkiye'de en yüksek abone sayısına sahip şehir 5,6 milyonla İstanbul olurken, bu kenti 2 milyon aboneyle Ankara, 1 milyon 60 bin aboneyle Bursa, 901 bin 314 aboneyle İzmir ve 695 bin 541 aboneyle Kocaeli takip ediyor.

2023-2026 yıllarında 57 milyar lira yatırım yapılacak

Doğal gaz dağıtım şirketlerince geçen yıl 12 milyar lira, bugüne kadar ise toplam 80 milyar lira yatırım yapıldı.

Doğal gaz dağıtımına 2023-2026 döneminde toplam 57 milyar lira yatırım yapılması ve 209 yeni yerleşim yerine gaz arzı sağlanması planlanıyor.

Bu yıl 89, gelecek yıl 44, 2025 yılında 24 ve 2026 yılında 52 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanacak.

Aynı dönemde yerleşim yerlerinin 80'ine boru gazı, 129'una ise sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile iletim yapılacak. 2023-2026 yılları arasında gerçekleşmesi planlanan doğal gaz genişleme yatırımlarıyla 1,7 milyon yeni nüfusa ulaşılması bekleniyor.

Doğal gaz tüketiminde konut lider oldu

Türkiye'nin toplam doğal gaz tüketimi ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 53,3 milyar metreküpe geriledi.

Geçen yılın ikinci yarısının 2021 yılının aynı dönemine göre daha sıcak geçmesi, elektrik üretiminde doğal gazın yerine alternatif enerji kaynaklarının kullanılması ve sanayide tüketimin azalması, Türkiye'nin doğal gaz tüketiminin düşüşünde etkili oldu.

Geçen yıl doğal gaz tüketiminde en fazla paya sahip sektör, yüzde 34 ile konutlar oldu. Konutlarda doğal gaz tüketimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 18,1 milyar metreküpe yükseldi.

Elektrik santralleri tüketimin yüzde 27'sini gerçekleştirdi. Toplam doğal gaz tüketimi içinde sanayi sektörünün payı yüzde 25, hizmet sektörünün payı yüzde 11 ve enerji sektörünün payı yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

İl bazında İstanbul, 8,35 milyar metreküple en fazla doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği şehir oldu. İstanbul'u, 4,59 milyar metreküple Ankara, 4,42 milyar metreküple İzmir, 3,82 milyar metreküple Kocaeli ve 3,34 milyar metreküple Bursa izledi.

Başvurularda çevrim içi işlemler arttı

Geçen yıl gerçekleştirilen 3,4 milyon abonelik başvurusunun 642 bini çevrim içi kanallar üzerinden yapıldı. Geçen yıl yapılan çevrim içi abonelik sözleşmesi sayısı, 2021'e göre yüzde 14 yükseldi.

Öte yandan, geçen yıl yapılan 2,2 milyon doğal gaz abonelik fesih başvurusunun da 860 bini çevrim içi kanallardan gerçekleştirildi ve bu rakam da bir önceki yıla göre, yüzde 19 arttı.