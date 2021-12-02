"Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine çok yakınız"

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin kasım ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar dolara ulaştı. TİM Başkanı İsmail Gülle konuya ilişkin açıklamasında, “Ülkemize yönelik ciddi bir talep kayması söz konusu. Öncü projeksiyonlarımız gösteriyor ki, 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine belki de hiç olmadığı kadar yakınız” dedi.





Yılın ilk 11 ayında, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, son 12 ayda 221 milyar dolarlık ihracatla da yıllık hedefi olan 211 milyar doları aştı.





Kasımda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 24 sektör ihracatını artırırken; Otomotiv, 2,5 milyar dolarlık ihracatla sektörler arasında zirvede yer aldı. Sektörlerde en dikkat çekici artışlar, geçtiğimiz yıla göre ihracatını 968 milyon dolar artıran Mücevher, 840 milyon dolar artıran Çelik ve 768 milyon dolar artıran Kimyevi Maddeler’de yaşandı. 215 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandıran ihracat ailesi, 166 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdiği kaydedildi. Aralarında Almanya, İtalya, İsrail, Mısır ve Çin’in de bulunduğu 13 ülkede aylık ihracat rekoru kırdı. 72 il ihracatını yükseltirken, 11 şehir tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştı. Geçtiğimiz ay bin 800 firma, ilk kez ihracat yaptı. Yılbaşından bu yana ilk kez ihracat yapan 17 bin firma, Türkiye’ye 3,1 milyar dolar değer kattı. Birim ihracat değeri, kasımda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 1,44 dolara yükseldi. 188 ülkeye toplam 7,8 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Kasım ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 53 arttı.





61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla kasım ayına ait dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre; kasım ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,4 artışla, 21,5 milyar dolara ulaştı. Böylece tüm zamanların aylık rekoru kırıldı. Kasım ayı, tüm zamanların aylık ihracatı, son 12 ay ve yılın ilk 11 ayı ihracatı ile tarih yazan Türk İhracatçısı, son 12 ayın 11’inde Cumhuriyet tarihi rekorları kırdı.





TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: SON 12 AYDA 221 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK





TİM Başkanı İsmail Gülle konuya ilişkin açıklamasında, “Yıllık ihracat hedefimizi şimdiden aşmış durumdayız hatta 2022 yılı hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu durum, ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın net bir göstergesi. 10 yıl önce, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı aylık bazda yüzde 50-60 seviyelerindeyken bu oran yılbaşından bu yana yüzde 80’in üzerinde gerçekleşti. Hatta yüzde 90 seviyesini aştığımız aylar dahi oldu. Ülkemize yönelik ciddi bir talep kayması söz konusu. Öncü projeksiyonlarımız gösteriyor ki, 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine belki de hiç olmadığı kadar yakınız. Bugün bir kez daha net bir şekilde görüyoruz ki, ülkemizin müreffeh yarınları, ihracatımızın geleceği ile kesişmiştir. İhracatta yakaladığımız artışın yaklaşık yüzde 60'ının küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümden kaynaklandığını tespit ettik. Özellikle, Tekstil, Hazırgiyim, Kimya, Demir-Çelik ve Makine sektörlerinde bu dönüşümden dolayı çok ciddi yükseliş söz konusu" dedi.





“TÜRKİYE İHRACATLA YÜKSELECEK”





Kasım ayı ihracat rakamlarına değinmeden önce üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ülkemiz, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4‘lük büyüme performansıyla fark yarattı. Bu rakamla beraber son 5 çeyrekte aralıksız büyüdük. Dünya ekonomileri arasında da öne çıktık. Yılın üçüncü çeyreğinde G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Büyümeye ihracatın katkısı 5 puan, net ihracat katkısı 6,8 puan oldu. Yani, bu büyüme rakamının arkasında, yüzde 92,3’lük oranla net ihracat var. Bugün bir kez daha net bir şekilde görüyoruz ki, ülkemizin müreffeh yarınları, ihracatımızın geleceği ile kesişmiştir. Her zaman ifade ediyoruz; ‘Türkiye İhracatla Yükselecek’ diyoruz. Ülkemiz ekonomisine verdiğimiz katkıdan gurur duyuyoruz. Türk ekonomisini üretim, hizmet ve ihracatlarıyla büyüten tüm ihracat ailemize müteşekkiriz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’ 100 bini aşkın ihracatçımız, vatan aşkıyla, ayak basmadık tek bir ülke bırakmayarak rekor üstüne rekor kırarak üzerine düşen tüm sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyor. Bizler, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrasında da bu ülke için üretmeye, milli servetimize değer katmaya ve bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.





“İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI AYLIK BAZDA YÜZDE 80’NİN ÜZERİNDE”





2018 yılında göreve geldiklerinde makro hedeflerini “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” olarak belirlediklerini vurgulayan Gülle, “Çok şükür, o günden bugüne tüm ihracat hedeflerimizi gerçekleştirdik. Ülkemizi küresel ticaret arenasında yeni bir lige taşıdık. 10 yıl önce, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı aylık bazda yüzde 50- 60 seviyelerindeyken bu oran yılbaşından bu yana yüzde 80’in üzerinde gerçekleşti. Hatta yüzde 90 seviyesini aştığımız aylar dahi oldu. Öncü projeksiyonlarımız gösteriyor ki, ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine belki de hiç olmadığı kadar yakınız. Bu hedefi gerçekleştirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.





“İHRACATTAKİ ARTIŞIN YÜZDE 60’I KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİNDEKİ DÖNÜŞÜMDEN”





İhracattaki artışın yaklaşık yüzde 60’ının küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümden kaynaklandığını tespit ettiklerini dile getiren TİM Başkanı Gülle, şöyle devam etti:





“Özellikle, Tekstil, Hazırgiyim, Kimya, Demir-Çelik ve Makine sektörlerinde bu dönüşümden dolayı çok ciddi artışlar söz konusu. Türk ihracatçısı, pandeminin en zor dönemlerinde dahi üretimi aksatmayarak, tedarik zincirlerini bozmayarak tüm dünyanın güvenini kazandı. Başta, ortaya koyduğu vizyonla, ihracatımızın bugünlere taşınmasına liderlik eden, bizleri yol ve kader arkadaşı addeden Cumhurbaşkanımıza, bizleri her zaman destekleyen Ticaret Bakanımıza onun nezdinde tüm hükümetimize, ihracata ve ihracatçıya verdikleri desteklerden ötürü yürekten teşekkürü bir borç biliyoruz. Biz, küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümden kaynaklı bu artışın uzun soluklu ve kalıcı olacağını öngörüyoruz.”





“ÜLKEMİZE YÖNELİK CİDDİ TALEP KAYMASI VAR”





Türkiye’nin coğrafi konum itibariyle avantajlı olduğunu hatırlatan Gülle, “Türkiye, avantajların yanı sıra, küresel lojistik krizi kaynaklı oluşan maliyetlerde rakiplere nispeten avantajlı durumda. Özellikle Avrupa’da enerji krizinin devam etmesinden ötürü demir-çelik gibi enerji yoğun sektörlerde yine rakiplerimize göre avantajlı bir pozisyondayız. Çünkü, Türkiye hem etkin enerji altyapısıyla hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlığıyla rakiplerinden öne çıkıyor. Bu sebeple başta enerji yoğun sektörler olmak üzere tüm sektörlerimizde, ülkemize yönelik ciddi bir talep kayması söz konusu. Bu sevindirici gelişmelerin yanı sıra yeni yatırımları devreye sokarak, sürdürülebilir üretime hızla geçerek, sanayide yeşil dönüşümü bir an evvel tamamlayarak, dijitalleşmeyi güvenli bir şekilde yaygınlaştırarak, inovasyon, tasarım, teknoloji ve markalaşmaya daha çok kaynak ayırarak, bugün açıkladığımız ihracat artışlarının ve bahsettiğimiz büyüme rakamlarının katlanarak artması mümkün” dedi.





“SON 12 AYDA 221 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA İMZA ATTIK”





İhracatta rekorlarla tamamladıkları ilk 10 ayın ardından kasımda da tarihî bir performans göstererek rekora ulaştıklarının altını çizen Gülle “Kasım ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 33,4’lük artışla, 21,5 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına erişmeyi başardık. Böylece yılın ilk 11 ayında ihracatımız, yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolar oldu. Son 12 ayda ise 221 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yıllık ihracat hedefimizi şimdiden aşmış durumdayız. Hatta 2022 yılı hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu durum ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın ve ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın net bir göstergesi” diye konuştu.





“MÜCEVHER SEKTÖRÜ İHRACATINI 968 MİLYON DOLAR ARTIRDI”





Kasımda 24 sektörün ihracatını artırdığını aktaran İsmail Gülle, şu bilgileri verdi:





“2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz ilk sırada yer aldı. 2,4 milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ikinci ve 2 milyar doları aşan Çelik sektörümüz üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar, geçtiğimiz yıla göre ihracatını 968 milyon dolar artıran Mücevher, 840 milyon dolar artıran Çelik ve 768 milyon dolar artıran Kimyevi Maddeler’de yaşandı. Kimyevi Maddeler, Mücevher, Mobilya, Savunma ve Havacılık ile Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörlerimiz, tarihlerinin en yüksek ihracatını bu ay gerçekleştirdi.





“BİRİM İHRACAT DEĞERİMİZ ARTIYOR”





İhracat birim fiyatında oldukça pozitif bir ivme gördüklerini kaydeden Gülle, “Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 1,44 dolara yükseldi. Bu ay birim ihracat değerini en çok artıran sektörlerimiz, yüzde 178 ile Demir ve Demir Dışı Metaller, yüzde 105 ile Gemi ve Yat, yüzde 71 ile Çelik sektörlerimiz oldu. Katma değerli ve markalı ihracatımız arttıkça, ürünlerimizin değeri daha da artacak. Kasımda miktar bazında ihracatımız, geçtiğimiz yıla göre yüzde 7,2 artarak 14,9 milyon ton gerçekleşti. İlk 11 ayda ise yüzde 14,5 artışla 159 milyon ton ihracat gerçekleştirdik” dedi.





“166 ÜLKEYE İHRACAT ARTTI, 13 ÜLKEYE REKOR SATIŞ”





Gülle, “Geçtiğimiz ay Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırdık. 166 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Aralarında Almanya, İtalya, İsrail, Mısır ve Çin’in de bulunduğu 13 ülkede aylık ihracat rekoruna imza attık. İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1,4 milyar dolarla ABD... İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler; 462 milyon dolar artışla ABD, 389 milyon dolar artışla Birleşik Krallık ve 323 milyon dolar artışla İtalya oldu. Ülke gruplarına göre en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatımızın yüzde 28 artışla, 8,6 milyar dolar hacme ulaşarak yüzde 40 pay aldığını görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda Avrupa kıtasının kasım ihracatımızdaki payı, yüzde 55... Diğer ülke gruplarında; Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 1,5 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.





72 İL İHRACATINI ARTIRDI; 11 İL REKOR KIRDI





72 ilin ihracatını artırdığını ifade eden Gülle, “11 ilimiz; İstanbul, Çorum, Adana, Yalova, Zonguldak, Eskişehir, Malatya, Osmaniye, Kütahya, Uşak ve Diyarbakır tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını, kasım ayında gerçekleştirdi. Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 8,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa oldu. Bu şehirlerimizin haricinde artışıyla dikkat çeken illerimiz, ihracatını 249 milyon dolar artıran Çorum ve 244 milyon dolar artıran İzmir oldu” dedi.





188 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT





Gülle açıklamasının devamında, “Türk lirası ile açılan beyannamelere göre 188 ülkeye toplam 7,8 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Kasım ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 53 arttı. 7 bin 904 firmamız ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti” dedi.





İHRACATA YENİ BAŞLAYAN FİRMA SAYISI DA ARTIYOR





TİM, ihracat ailesine yeni üyeler kazandırabilmek adına projelerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, TİM KOBİ İhracat Seferberliği Programı çerçevesinde Anadolu’nun dört bir yanındaki ihracatçılar ve ihracatçı adaylarla buluşuyor. Firmaların ihracata duyduğu yoğun ilgi, kasım ayında ihracatçı firma sayısına da yansıdı. 1800 firma, bu ay ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalar, geçtiğimiz ay 124 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamla beraber, yılbaşından bu yana ilk kez ihracat yapan 17 bin firma, Türkiye’ye 3,1 milyar dolar değer kattı. Yılbaşından bu yana ihracat yapan toplam firma sayısı ise 90 bini aştı.