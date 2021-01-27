Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1536
ALTIN
437.675
DOLAR
7.3597
STERLİN
10.1151
EURO
8.9502
31 adet dükkan kiraya verilecek
31 adet dükkan kiraya...
Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek
Başakşehir'de 199 bin 553...
Konut ve çevre düzenlemesi yaptırılacak
Konut ve çevre düzenlemesi...
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268...
48 sözleşmeli personel alınacak
48 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dirice, 2020 yılında yükselen araç fiyatlarını değerlendirdi

Pandemi nedeniyle yeni araçların gelişinin 6 ay gecikmesiyle ikinci el araç piyasalarındaki fiyat değişimlerini değerlendiren DRC Motors Yönetim Kurulu Başkanı İlker Dirice, 2020 yılında gerçekleşen araç fiyatlarındaki ciddi artışın, 2021 yılında kalıcı hale geldiğini söyledi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:09
3 Okunma
Dirice, 2020 yılında yükselen araç fiyatlarını değerlendirdi

Pandemi nedeniyle yeni araçların gelişinin 6 ay gecikmesiyle başlayan araç fiyatlarındaki artışa dair konuşan DRC Motors Yönetim Kurulu Başkanı İlker Dirice, "Sıfır araç fiyatlarının yükselişi, ikinci el piyasalarında düşük segmentteki araçları satan galerilerin de fiyatları artırmalarına neden oldu. Bu durum ne yazık ki, 2020 yılının başında 50 bin TL'ye satılan 5 yaşında orta segment bir aracın fiyatının 100-120 bin TL’ye ulaşmasına neden oldu” dedi.

“LÜKS ARAÇ SATIŞLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR”

Lüks segmentteki talep değişimlerine ilişkin de açıklama yapan Dirice, "Lüks araçlar 2020 yılında çok fazla alındı ve satıldı. Sadece bir ayda yaklaşık iki katı fiyata çıkan araçların satışı yapıldı. Lüks araç piyasasında ciddi bir ticaret hacmi oluşurken, fiyatların düşmeyeceğine inananlar araç almaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DRC Motorsİlker DiriceOtomobilAraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dezenfektan ve kolonya ihracatında tarihi rekor
Dezenfektan ve kolonya ihracatında tarihi rekor
Dünyada 3 yılda, dijital dönüşüme 7 trilyon dolar yatırım öngörülüyor
Dünyada 3 yılda, dijital dönüşüme 7 trilyon dolar yatırım öngörülüyor
Türkiye-İran demir yolunda 1 milyon ton yük hedefi
Türkiye-İran demir yolunda 1 milyon ton yük hedefi
"Yeme içme sektörü, HES kodu ile faaliyete başlamalı"
"Yeme içme sektörü, HES kodu ile faaliyete başlamalı"
"Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri e-ticarette de başlatılacak"
"Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri e-ticarette de başlatılacak"
Aidos Chocolate’dan Sevgililer Gününe Özel Figür Çikolatalar
Aidos Chocolate’dan Sevgililer Gününe Özel Figür Çikolatalar
Canovate Group fiber optikte, global firmalarla rekabet ediyor
Canovate Group fiber optikte, global firmalarla rekabet ediyor
İlaç ihracatında Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat var
İlaç ihracatında Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat var
Bakan Pekcan: Kadın kooperatiflere hibe desteği devam edecek
Bakan Pekcan: Kadın kooperatiflere hibe desteği devam edecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma