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Dilucu Sınır Kapısı'nda IMEI kuyruğu

Kayıt dışı cep telefonlarını kayıt altına almak isteyenler, Iğdır'dan Azerbaycan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda IMEI alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

25 Aralık 2022 Pazar 16:46
Dilucu Sınır Kapısı'nda IMEI kuyruğu

IĞDIR (DHA)

Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekenler 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için Dilucu Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. 

Özellikle, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan gibi yakın illerden Iğdır’a gelenler, Aralık ilçesindeki Azerbaycan'ı Türkiye’ye bağlayan Dilucu Sınır Kapısı'nda telefonlarına IMEI alarak kayıt altına aldırmak isteyenlerin izdihamına neden oldu. Dilucu sınır kapısından 150 TL ödeyerek giriş çıkış yapanlar, gümrük çalışanlarını zor durumda bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dilucu Sınır KapısıIMEI Kuyruğu
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