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Destekte hız kesmiyoruz

Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize destekte hız kesmiyoruz

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:25
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Destekte hız kesmiyoruz

ANKARA (DHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyon, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakEsnaf Sanayici Destek
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