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Destek ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

19 Nisan 2020 Pazar 18:06
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Destek ödemeleri başladı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsattı. Bakan Selçuk,  "Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye 'Faz 2' kapsaminda 1000 TL nakdi yardım yapıyoruz. Destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor" ifadelerini kullandı.

'3'ÜNCÜ FAZ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ALINACAK'

Bakan Selçuk, '3'üncü Faz' bin lira ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz" Bakan Selçuk, '3'üncü Faz' kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

DHA

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Zehra Zümrüt SelçukBakanDesteködemePara
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