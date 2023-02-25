Depremzedeler OHAL süresi boyunca elektrik ve doğal gaz için güvence bedeli ödemeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan yazılı açıklamada, afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşların, ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün, ister başka bir şehirde ikamet etmeye başlasın, elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyeceğinin geçen hafta karara bağlandığı anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, kurum yetkililerinin elektrik ve doğal gaz, dağıtım ve görevli tedarik şirketleri ile toplantı yaparak güvence bedeli konusunda depremzede vatandaşlara hiçbir zorluk çıkartılmaması için gerekli uyarıları yaptığını bildirdi.

Ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asrın felaketinin ardından milletimiz de sektörümüz de büyük bir dayanışma örneği sergiledi. İnşallah yaraları el birliğiyle ve hızla saracağız. Güvence bedeli konusunda da şirketleri çok net bir dille uyardık. Depremzede vatandaşlarımızı kimse gereksiz kırtasiye ile uğraştırmasın. Elektrik, doğal gaz, hatta su faturasının mobil ekran görüntüsü bile yeterli olacak. Bu konudaki kararımız net ve titizlikle de uygulanmasını istiyoruz. OHAL süresi boyunca depremzede vatandaşlarımız güvence bedeli ödemeyecek. Aksi davranıp güvence bedeli talebinde bulunan, abonelik sürecini gereksiz kırtasiye ile yavaşlatan, depremzede vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder."

EPDK'nin aldığı kararın ardından OHAL kararı alınan ve afet bölgesi ilan edilen illerde depremden etkilendiğini e-Devlet platformundan veya herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınan tarihçeli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi, valilik, kaymakamlık gibi idari birimlerden alınan yazılar, elektrik, su, doğal gaz aboneliklerine ait faturalar ya da faturaların mobil ekran görüntüsü gibi belgelerle gösteren elektrik ve doğal gaz abonelerinden yeni abonelik işlemlerinde OHAL süresince güvence bedeli alınmayacak.

Depremden önce afet bölgesinde yaklaşık 6 milyon elektrik, 1 milyon 700 bin de doğal gaz abonesi bulunurken, bu aboneler elektrikte meskende asgari 420 lira, doğal gazda ise 1430 lira güvence bedeli ödüyordu.