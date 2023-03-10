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Depremlerden etkilenen çiftçilerin borç ertelemesi yeniden düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TKK) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararda düzenlemeye gidildi.

10 Mart 2023 Cuma 11:19
Depremlerden etkilenen çiftçilerin borç ertelemesi yeniden düzenlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilere, Ziraat Bankası ve TKK tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında kredi borçlarının ertelenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı'nda değişiklik yapıldı.

Buna göre, kararın kapsamını düzenleyen "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ve bağlı ilçelerinde" ibaresi "afet bölgesi ilan edilen yerlerde" şeklinde değiştirildi.

Kredi borçlarının ertelenmesini düzenleyen maddedeki "bekleme süresi" ibaresi "tasfiye olunacak alacaklar hesabına alınmasına kadarki süre" şeklinde düzenlendi.

Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi süresince vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren faiz uygulanmayacak.

Yatırım kredilerinde ödenmemiş tüm taksitler birer yıl ertelenecek ancak faizsiz erteleme Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına alınmasına kadarki süre içindeki taksitler ile 6 Şubat'tan itibaren 1 yıl içinde vadesi dolacak taksitler için uygulanacak. Diğer taksitlere mevcut faiz oranı ve indirimlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Karar, 6 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

AA

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DepremçiftçiBorçErteleme
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