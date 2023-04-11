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Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçmeye hazırlanıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yeniden üretime geçilmesi için bakım onarım çalışmaları hummalı bir şekilde yürütülüyor.

11 Nisan 2023 Salı 15:23
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Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçmeye hazırlanıyor
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi sınırlarında bulunan ve yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten Afşin-Elbistan B Termik Santrali, her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşuyor.

Termik santralde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üretime ara verildi.

Özellikle ikinci depremden etkilenen santralin hasar gören bölümlerinin onarılması için teknik ekipler, yoğun çalışma gerçekleştiriyor.

İkinci deprem santrale hasar verdi

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, AA muhabirine, santralin ilk depremde bütün üniteleriyle devredeyken, koruma sistemleri sayesinde kontrollü olarak devre dışı kaldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ilk depremin santrale ciddi bir hasar vermediğini aktaran Alagöz, devreye alma çalışmaları esnasında merkez üssü Elbistan olan ikinci depremin yaşandığını ve ikinci depremle santrale ait birçok ekipmanın sarsıntıya maruz kalarak hasar gördüğünü belirterek şu bilgileri verdi:

"Bu hasarlanmalar, çoğunlukla, santralin kömür besleme sistemleri, buhar, gaz-hava hatları, sıcak gaz kanalları, kül ve kömür filtreleri ile trafoları, pompa ve vana gibi ekipmanlarda meydana gelmiştir. Tesislerimize ait diğer yapılarda ise önemli bir hasar görülmemiştir. Yaşanan aşırı soğuklar nedeni ile de devre harici olan ünitelerde kullanılan su ve yangın hatları ile eşanjörler (ısı değiştirici) gibi ekipman ve sistemlerde de donma vakaları yaşanmıştır."

Çalışmalar devam ediyor

Santralin tüm çalışanlarının bu depremden etkilendiğini vurgulayan Alagöz, şunları kaydetti:

"Söz konusu santralimizin tekrar devreye alma çalışmalarına başlanabilmesi için Genel Müdürlüğümüz merkez birimleri ile Çan ve Çayırhan termik santrallerimizden oluşturulan tecrübeli teknik personel santralimizde görevlendirildi. Hızlıca hasar durumu ve gerekli olabilecek bakım ve onarım işleri raporlanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Geçen süreçte santral ana trafolarındaki ve şalt sahasındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Kömür sevk sisteminde yer alan konveyörlerdeki hasarlar giderilmiştir. Hidrojen üretim sistemindeki sorunlar giderilmiş ve tekrar hidrojen üretimi başlamıştır. Deprem sonrası yaşanan donmalar nedeniyle tesisattaki deforme olan su ve hava hatları vana ve pompalar tamir edilmiştir. Baca gazı arıtma sistemindeki arızalar giderilmiştir. Bahse konu çalışmalara ilave olarak devam eden işlerimizi birkaç hafta içerisinde tamamlayarak santralimizin tekrar devreye girmesi planlanmaktadır."

İzzet Alagöz, hem çalışanlar hem de depremzedeler için santral alanında çadır ve konteynerler temin edilerek geçici yaşam alanları oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfşinElbistanBTermikSantraliAsrınfelaketi
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