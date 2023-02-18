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Deprem bölgesindeki şirketlerin genel kurullarına iptal imkanı

Ticaret Bakanlığının yazısı uyarınca, mart sonuna kadar tamamlanması gereken şirket genel kurulları, bu kuruluşların temsile yetkili yönetim organı üyelerinin istemi üzerine iptal edilebilecek.

18 Şubat 2023 Cumartesi 12:59
Deprem bölgesindeki şirketlerin genel kurullarına iptal imkanı

Ankara

Ticaret Bakanlığı, depremden etkilenen illerdeki şirketlerin toplantıya çağırılan genel kurullarının iptal edilmesine imkan tanıdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle şirket genel kurul toplantılarına ilişkin alınacak tedbirlere yönelik bir yazı hazırlayarak, TOBB ile oda ve borsalara gönderdi.

Bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu'nda anonim ve limitet şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması öngörülüyor.

Şirketlerce faaliyet dönemi olarak genellikle takvim yılı tercih edilirken bu da mart ayı sonuna kadar olağan genel kurul toplantılarının tamamlanması gerekliliğini ortaya çıkarıyor.

Yazıya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afete maruz kalan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile 8 Şubat saat 01.00'den itibaren üç ay olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da merkezi yer alan anonim ve limitet şirketlerin genel kurul toplantıları ile bu illerde daha önce genel kurul toplantısı icra etmeyi planlayan şirketler bakımından ilave tedbirlerin alınmasına gerek görüldü.

Ticaret Bakanlığının gönderdiği yazının ardından Elazığ'ın da afet bölgesi olarak kabul edilen iller arasına eklenmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda söz konusu ildeki şirketlerin de sağlanan imkandan yararlanabilmesi öngörülüyor.

Erteleme için genel kurul toplanmasına gerek yok

Şirket merkezi söz konusu illerde yer alan veya bu illerde genel kurul toplantısını yapmak üzere kanun ve şirket sözleşmesine uygun olarak yönetim organları tarafından 6 Şubat'tan önce toplantıya çağrılan anonim ve limitet şirket genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması beklenmeden, temsile yetkili yönetim organı üyelerinin istemi üzerine iptal edilmesi imkan dahilinde bulunuyor.

Bu kapsamdaki ilan taleplerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce karşılanmasının uygun olacağı değerlendiriliyor.

En fazla Gaziantep'te şirket kuruldu

TOBB'un son açıklanan kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre, 2022 yılında toplam 142 bin 214 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan limitet şirket sayısı 122 bin 409 ve anonim şirket sayısı 17 bin 798 oldu.

Bu dönemde, Adana'da 2 bin 803, Adıyaman'da 363, Diyarbakır'da 1764, Gaziantep'te 3 bin 304, Hatay'da 1742, Kahramanmaraş'ta 837, Kilis'te 120, Malatya'da 579, Osmaniye'de 331 ve Şanlıurfa'da 1889 şirket kuruldu. Depremden etkilenen illere sonradan dahil edilen Elazığ'da ise geçen yıl 397 şirket kuruluşu gerçekleşti.

AA

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Ticaret BakanlığıDeprem BölgesiGenel KurulIptalönce Vatanşirket
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