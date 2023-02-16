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Deprem bölgesindeki konutların inşasında çimento sıkıntısı beklenmiyor

Türkçimento Başkanı Yücelik, depremlerin yaşandığı bölgelerde yapımına başlanacak konutlar için sektörün kapasitesinin yeterli olduğunu belirterek, "İhtiyacın 10 milyon ton çimento olacağını öngörüyoruz. Bölgede bunun üzerinde kapasite var." dedi.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:17
Deprem bölgesindeki konutların inşasında çimento sıkıntısı beklenmiyor

Ankara

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (Türkçimento) Başkanı Fatih Yücelik, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin ilk gününden itibaren bölgedeki yaraları sarmak için harekete geçtiklerini ifade ederek, Türkçimento olarak bölgedeki barınma sorununun çözümü için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bölgede konteyner kentler kurmak için geçen hafta adım attıklarını ve bunun için sevkiyatlara başlama aşamasına geldiklerini vurgulayan Yücelik, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 300'e yakın konteyner bağlantısı yaptık. Bulabildiğimizi alıyorum. Kahramanmaraş'tan başlıyoruz. Her çimento fabrikamız da zaten bağımsız olarak önemli desteklerde bulunuyorlar. Sektör olarak ilk andan itibaren iş makinesi desteği verdik. Çimento fabrikaları, iş makinesi ve iş gücünü arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk ettik. Gerçekten çok büyük bir felaket. Biz de elimizden geleni ilk andan itibaren başlattık, devam da ediyoruz. Yurt dışı bağlantılı firmalarımız var, onların da yurt dışındaki genel merkezlerinden yardımlar gelmeye başladı. Tek yürek halinde, o bölgeyi ayağa kaldırmanın, yaraları sarmanın derdindeyiz."

Yücelik, bölgede öncelikli olarak barınma ihtiyacının çözüme kavuşması gerektiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayından itibaren 30 bin konutun inşasına başlanacağı açıklamasında bulunduğunu hatırlattı. Devletin üzerine düşeni yaparak depremzedelere yönelik konutların inşasına başlayacağına dikkati çeken Yücelik, "Deprem bölgesindeki ve o bölge yakınındaki çimento fabrikalarımız, burada ihtiyaç duyulan çimentonun tamamını karşılayabilecek kapasite ve güçte. İnşallah herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bölgedeki konutların bir yıl gibi kısa süre tamamlanması öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgede ihtiyaç varken ihracata yönelmezler"

Deprem bölgesinde 7-8 civarında çimento fabrikası olduğu bilgisini veren Yücelik, şunları kaydetti:

"Bunların birkaç tanesi kapasite olarak çok büyük fabrikalar. Normal standardın iki katı büyüklüğündeler. İhtiyacın 10 milyon ton çimento olacağını öngörüyoruz. Bölgede bunun üzerinde kapasite var, çimento sıkıntısı yaşanmaz. Bizzat Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana'da fabrikalar var. Yakın illerde de Mersin, Kayseri ve Elazığ'da fabrikalar bulunuyor. 'Ne yapabiliriz, yetişir mi?' diye hesapladık. Çimento fabrikaları 3 vardiya yani 24 saat çalışıyor. Türkiye genelinde 50 civarında, bölgenin çevre illeriyle birlikte de 15 çimento fabrikası bulunuyor."

Bu süreçte bölgede çimento ihtiyacı varken hiçbir fabrikanın ihracata yönelmeyeceğini belirten Yücelik, sektörün kendi içinde hassasiyetle bu işi çözeceğini dile getirdi.. Yücelik, çimento ücretlerinin tamamen maliyetlerle alakalı olduğuna işaret ederek, "Biz büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Sektörümüz 100 yıllık. Temin ettiğimiz yardımlarda bile fiyat artışı görürsek hemen Ticaret Bakanlığına iletiyoruz. Sektöre ihtiyaç varken 'Talep arttı' diye kimse böyle bir fiyat artışına gitmez. Firmalarımız her evi kendi evi gibi düşünüp hassasiyetle hareket ediyor ve etmeye de devam edeceğiz. Ülke bizim, bu topraklar bizim. Çimento tedariki noktasında herkes müsterih olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaatların martta başlayacağını açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara başlandığını belirterek, şunları söylemişti:

"Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle, hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mevcut duruma göre mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkçimento Başkanı Yücelik
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