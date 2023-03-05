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Deprem bölgesinde ekonomi TOBB'un 5 projesiyle canlandırılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki 12 sanayi odasının başkanı, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin ekonomilerinin yeniden canlandırılması amacıyla, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bir araya geldi.

05 Mart 2023 Pazar 13:04
Deprem bölgesinde ekonomi TOBB'un 5 projesiyle canlandırılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki 12 sanayi odasının başkanı, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin ekonomilerinin yeniden canlandırılması ve normalleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bir araya geldi.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, istişare toplantısı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonucunda, deprem bölgesinde ekonominin ve istihdamın yeniden canlandırılması için 5 projenin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Bu kapsamda başlatılan projeler ve hayata geçirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilen öneriler şöyle:

"Tedarikçim deprem bölgesinden"

"Özellikle büyük ölçekli şirketleri, ham madde ve yarı mamul tedariklerini deprem bölgesindeki firmalardan karşılamaya davet ediyoruz." denilen önerilerde, bu çerçevede TOBB sanayi veri tabanından bölgedeki üreticilerle gerekli eşleştirmeleri yaparak, bölgedeki ticaretin yeniden canlanması hedefleniyor. Tüm illerdeki oda ve borsalar ile 65 sektör meclisi üyelerine yönelik bilgilendirme yapılarak, ülke genelinde iş çevrelerinin projeye katılımının sağlanması planlanıyor.

Ulusal gıda perakendecileri çalışması

Oda ve borsalar ile sektör meclisleri kanalıyla ulusal çapta faaliyet gösteren gıda perakendecilerinin tarım ve gıda ürünleriyle ham madde alımlarını deprem bölgesindeki üreticilerden yapması amaçlanıyor. Bu konuda başlatılan çalışmalar hızlandırılacak.

E-ticaret pazaryerlerinden pozitif ayrım

TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi kanalıyla başlatılan pazaryerlerinin deprem bölgesindeki firmalardan tüketiciye ulaştırılacak ürünler için komisyon almaması uygulamasının sektör genelindeki tüm firmalara yaygınlaştırılması ve bölgedeki üreticilerin ön plana çıkarılması planlanıyor. Bölgeden internet üzerinden yapılacak satışların, kargo masraflarının düşürülmesi için de kargo şirketleri nezdinde girişimlerde bulunulacak.

Teknik destek temini

İstihdamın ve ekonomik aktivitenin yeniden canlandırılması, hasar gören üretim tesislerinin tekrar faaliyete başlayabilmesi için oda ve borsalar vasıtasıyla ve üyelerin katkılarıyla teknik destek seferberliği başlatılacak.

Çalışanlara ilave gelir desteği

Deprem bölgesindeki istihdamın toparlanması amacıyla 2023 yılı boyunca çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve sigorta priminin çalışanlara iade edilmesinin faydalı olacağı değerlendiriliyor. Böylece söz konusu kesintilerin çalışanlara ilave gelir olarak yansıtılması sağlanmış olacak.

AA

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