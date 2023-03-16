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DepOrtak 1,8 Milyon USD değerlemeden ilk tohum yatırımını aldı

1 Mart’ta canlıya geçen dijital depolama platformu DepOrtak 1,8 Milyon USD değerlemeden ilk tohum yatırımını aldı.

16 Mart 2023 Perşembe 12:49
DepOrtak 1,8 Milyon USD değerlemeden ilk tohum yatırımını aldı

Yaklaşık 2 yıllık iş ve yazılım geliştirme süreci sonrasında Akın Arslan ve Oruç Kaya liderliğinde hayata geçirilen DepOrtak, depolama alanına sunduğu arttırılmış-zeka destekli teknolojileriyle, girişimcilik ekosistemi içinde kısa sürede büyük ilgi çekti. Lojistik sektörünün köklü gruplarından Talha Holding’in bir süredir radarında olan girişim, ilk yatırımını Talha Holding’in genç neslini temsil eden Abdullah Küçük ve Talha Küçük’ten aldı. Abdullah Küçük ve Talha Küçük, DepOrtak’a 450 Bin USD doğrudan yatırım yaptı.

Gelecek 5 yılda 50 ülkede hizmet vermeyi hedefliyor

Crunchbase, Gartner, Supplify gibi global otoritelerce dünyadaki sayılı lojistik teknolojiler arasında sıralanan Tırport’un kurucusu Akın Arslan ve ülkemizde depoculuğun en iyi teorisyenlerinden Oruç Kaya’nın girişimi olarak hayata geçen DepOrtak, sahip olduğu teknolojilerle sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da ve bölgesinde farkı gösterecek iddialı çözümlerle yola çıktı. Önümüzdeki 5 yıl içinde, Türkiye’de 10 milyon m2, globalde 30 milyon m2’nin üzerinde depolama alanını platformu üzerinden yönetmeyi, dünyada 50’nin üzerinde ülkede hizmet vermeyi hedefliyor. DepOrtak geliştirdiği “gri depolama” konsepti ile mevcutta depo olarak kullanılmayan ama gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra e-ticaret başta olmak üzere ev ve ofis eşya depolaması dahil alternatif depolama ihtiyaçlarına çözüm olabilecek “gri depolama” alanlarını envantere kazandırarak renklendirmeyi hedefliyor.

Mikro depolardan e-ticaret ürünlerinin 2 saat içinde müşteriye ulaştırılması mümkün olacak

DepOrtak 2024’te devreye alacağı son kilometre depolama teknolojileriyle, e-ticaret sitelerindeki yüzbinlerce satıcının, sokak aralarına kadar girecek DepOrtak Mikro Depoları üzerinden ürünlerini müşterilerine 2 saatten kısa süre içinde ulaştırabilmelerini de mümkün kılacak. DepOrtak, tüm depolama süreçlerinin uçtan uça dijital olarak yönetilmesine teknolojileriyle imkan yaratırken, diğer taraftan depolar ile depolama ihtiyacı olanları yeni nesil dijital platformunda bir araya getiriyor. Birbirlerine dijital olarak bağlanmış yüzlerce ticari depo ve gri deponun, ağ teknolojileriyle tek elden yönetilebilmesine, paylaştırılabilmesine ve e-ticarete entegre edilebilmesine olanak sağlıyor.

Bilindiği üzere akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte, hizmet verenleri hizmet alanlarla buluşturan platform-tabanlı dijital iş modelleri hızla hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. 2010 yılında Uber ile başlayan bu yeni iş modeli, Airbnb’nin konaklama sektöründe ürettiği çözümlerle genişledi. Daha sonra 2016 itibariyle Convoy, Sennder, Coyote, CargoX ve Tırport gibi dijital yük-kamyon ağları, taşımacılık sektöründe her şeyi kökten değiştirmeye başladılar. Günümüzde “Digital Yük Ağları”(Digital Freight Networks) olarak da adlandırılan bu iş modelleri tüm sektörlerde yaygınlaşıyor.

Önce Vatan Gazetesi

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DepOrtak
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