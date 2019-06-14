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Denizli'nin atık tekstil ürünleri, Brezilya'da oyuncak oluyor

Denizli'de geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Ömer Timurtaş (35), fabrikalardan topladığı tekstil atığı ürünleri işletmesinde ayrıştırıp, yurt dışına ihraç ediyor. İşlenen ve çeşitli ülkelere satılan tonlarca tekstil atığı, Brezilya'da oyuncak yapımında kullanılıyor.

Denizli'nin atık tekstil ürünleri, Brezilya'da oyuncak oluyor

Denizli'de geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Ömer Timurtaş (35), fabrikalardan topladığı tekstil atığı ürünleri işletmesinde ayrıştırıp, yurt dışına ihraç ediyor. İşlenen ve çeşitli ülkelere satılan tonlarca tekstil atığı, Brezilya'da oyuncak yapımında kullanılıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 11:48
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Denizli'nin atık tekstil ürünleri, Brezilya'da oyuncak oluyor

DENİZLİPamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'ndeki fabrikasında geri dönüşüme yönelik üretim yapan işletmeci Ömer Timurtaş, kentteki firmaların atık tekstil ürünlerini toplayarak işlenmesini sağlıyor. Fabrikalardan alınan tonlarca tekstil atığı iplikler, türüne rengine ve boyutuna göre fabrikada çalışan 20 işçi tarafından ayrıştırıldıktan sonra temizleniyor. Ardından yine çalışanlar tarafından kesilip katlanarak paketleniyor. Satışa hazır hale getirilen tekstil atıkları, yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor. Türkiye'de kilim, araba kılıfı ve bez olarak geri dönüşüme kazandırılan atık iplikler, başta Brezilya olmak üzere ABD, Hollanda, Almanya ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor. Kullanılamaz durumdaki tekstil atıklarını fabrikada işleyip ülkesine döviz kazandırdıklarını ifade eden Timurtaş, "Denizli'den topladığımız tekstil atıklarını yurt içi ve yurt dışına pazarlıyoruz. Ayrıştırdığımız tekstil atıklarını ihraç ediyoruz. Bu tekstil atıkları, çeşitli şekillerde değerlendiriliyor. Brezilya'da bir firmaya gönderdiğimiz iplikler, orada yaşayan ev kadınları tarafından örülerek oyuncak haline getiriliyor. Tekstil atıkları ayrıca süs eşyası olarak da kullanılıyor" dedi.

Denizli'nin tekstil sektöründe çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Timurtaş, aylık 150 ton civarında tekstil atığını yurt dışına satarak hem geri dönüşüme hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliPamukkaleAtık Teksil ürünleriBrezilyaOyuncak
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