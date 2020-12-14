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Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiryolunun rekabet gücünü artırmak için lojistik merkezler ve yeni hatlar yaptıklarını belirterek, "1213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) olmak üzere, toplam 2 bin 115 kilometre yeni hat yaptık. Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık" dedi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:22
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Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin dört bir yanında, doğu-batı arasında kalkınmada eşitliği sağlayacak, memleketin her bir köyüne kadar ekonomik canlılığı taşıyacak projelerin durmaksızın ve büyük bir titizlikle devam ettiğini ifade etti.

'DEMİRYOLU AĞIMIZI 12 BİN 803 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Demiryollarında 2003'de başlayan atılım döneminin, bugün ivmelenerek devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Yeni hat yapımının yanı sıra mevcut konvansiyonel hatları da yeniledik. Yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdik. Demiryollarında ilk defa tasarımları milli olan çeken ve çekilen araçları üretmeye başladık. Demiryolunun rekabet gücünü artırmak için lojistik merkezler, yeni iltisak hatları yaptık. 1213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) olmak üzere, toplam 2 bin 115 kilometre yeni hat yaptık. Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Coğrafi konumumuzun sağladığı avantajların ekonomik ve ticari kazanımlara dönüşebilmesi için demiryollarına yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam etmemiz gerekiyor."

'TÜRKİYE EKONOMİSİNE 16.5 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLADIK'

Karaismailoğlu ayrıca çeşitli kentlerde toplu taşımayı dünya standartlarına ulaştıracak sistemler kurduklarını işaret ederek, "İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN hattı, Konya'da KONYARAY projeleri başta olmak üzere, bugüne kadar toplam 312.2 km kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk. 4 ilde üstlendiğimiz 7 metro projesiyle Türkiye ekonomisine 16.5 milyar lira katkı sağladık. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya'da hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar 874 milyon yolcu taşındı. 6 ilde daha yapımı süren 9 projemiz var" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluDemiryolu
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