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DDTECH’te üst düzey atama...

20 Yılı aşkın tecrübe ile 2017 yılında kurulan DDTECH’te Genel Müdür olarak görev alacak isim belli oldu.

02 Şubat 2022 Çarşamba 12:59
DDTECH’te üst düzey atama...

Haber: Aykut Ünker


Kendisini Türkiye’nin ilk “Dijital Dönüşüm Ajansı” olarak tanımlayan ve gücünü, hızlı, dinamik çözümler üretme becerisinden alan DDTECH, üst yönetiminde değişikliğe gitti.

Teknoloji alanında önemli bir deneyime sahip olan ve Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri şirketlerinde uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan ve 2020 yılında DDTECH Grubuna katılan Onur Turan son olarak DDTECH Ürün ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Onur Turan, 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle DDTECH’in yeni Genel Müdürü oldu.

Marmara Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü tamamlayan Onur Turan, iş hayatına başladığı 2007 yılından itibaren dijital dönüşüm, pazarlama ve satış liderliği rollerinde Doğuş Otomotiv, Toyota, Turkcell, Forcerta ve Digital Things Bilgi Sistemleri gibi şirketlerde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

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DDTECHte üst Düzey Atama...
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