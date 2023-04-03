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DASK'ın deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar TL'yi aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar TL'yi aştı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 10:24
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DASK'ın deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar TL'yi aştı
İstanbul

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalılara destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşan hasar ihbar sayısının 433 bin 837, ödenen tazminat tutarının da 10 milyar 174 milyon 145 bin 255 TL'ye ulaştığı belirtilerek, "Yeni başlatılan hizmet ile sigortalılarımızın hasar tazminatlarını bankadan tahsil etmeleri için gereken ve cep telefonlarına SMS ile gönderilen ödeme şifrelerini artık e-Devlet Kapısı üzerinden de öğrenebileceklerini hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DoğalAfetSigortalarıKurumuDeprembölgesiSigortalılaratazminat
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