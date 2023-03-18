Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Diyarbakır'da 5 adet arsa satılacak
Diyarbakır'da 5 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

 Darphane'ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, yüksek güvenlikli yeni Türkiye Cumhuriyeti pasaportundaki çalışmaları nedeniyle High Security Printing-EMEA etkinliğinde başarı ödülüne layık görüldü.

18 Mart 2023 Cumartesi 09:15
 Darphane'ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi

ANKARA (AA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Darphaneye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi ülkelerine ait güvenlikli baskı ve banknot üretimi yapan kurum ve kuruluşların katıldığı, alanında prestijli bir etkinlik olan High Security Printing-EMEA etkinliğinde başarı ödülü verildi.

Ödülü, Darphaneyi temsilen etkinliğe katılan Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Güven Pado aldı.

Ödüle aday ülkelerin çalışmalarını ve ürünlerini sunduğu etkinlikte Darphane, "The New Turkish Passport: Changing Paradigm -Superb Outcome (Yeni Türk Pasaportu: Değişen Paradigma-Mükemmel Sonuç)" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıDarphane Ve Damga MatbaasıHigh Security PrintingEMEA Etkinliğiödülönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savunma Sanayii Medya Zirvesi 20 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek
Savunma Sanayii Medya Zirvesi 20 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek
Ticaret Bakanlığı bazı lisansların süresini 3 yıla çıkardı
Ticaret Bakanlığı bazı lisansların süresini 3 yıla çıkardı
 Bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi
 Bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ordu'da iş dünyasıyla bir araya geldi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ordu'da iş dünyasıyla bir araya geldi
Destek paketi kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak
Destek paketi kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
ÇAYKUR 2022 yılında 60 milyon lira kar elde etti
ÇAYKUR 2022 yılında 60 milyon lira kar elde etti
Moody’s: İflas eden bankaların gelişen ülke bankaları üzerindeki etkisi sınırlı
Moody’s: İflas eden bankaların gelişen ülke bankaları üzerindeki etkisi sınırlı
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi