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"Daha müreffeh yarınlar için azimle çalışmaya devam ediyoruz"

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:20
"Daha müreffeh yarınlar için azimle çalışmaya devam ediyoruz"

ANKARA - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “OSB camiası olarak ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Daha müreffeh yarınlar için azimle çalışmaya devam ediyoruz ‘’dedi. 

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve iş birlikçilerinin ihanetinin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatan Memiş Kütükcü, “Halen hafızalarımızda yerini koruyan o korkunç olaylarda milletimiz, birlik ve beraberliği ile darbecilere geçit vermedi. Vatanı ve bayrağı için canını feda eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize sonsuza dek minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzün 6. yılında tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.   
 

OSB camiasının geçmişte olduğu gibi, her zaman milletin istiklali ve istikbali için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Kütükcü, şunları söyledi:

“15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz maalesef tarihinin en büyük ihanetlerinden birini yaşamıştır. Ancak tarihini vatan sevdasıyla yazan aziz milletimiz, FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerinin bu ihanetine karşı canını siper ederek yeni kahramanlık öyküleri yazmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, güçlü bir birlik ve beraberlik duruşu gösteren milletimiz, o karanlık geceyi aydınlığa çevirmeyi başarmıştır. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve OSB camiası olarak biz de, bu süreçte cennet vatanımızı büyütmek, daha müreffeh yarınlara kavuşturmak için durmadan çalıştık, ürettik. Öyle ki bugün organize sanayi bölgelerimizdeki işletme sayısı 67 bini aşarken, istihdam 2.3 milyon kişi ile tarihimizin en yüksek seviyesine çıktı. 2023’te 2.5 milyon istihdam hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Ayrıca FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri tarafından teşebbüs edilen hain darbe girişimini yaşadığımız 2016 yılından bu yana ülkemizde 78 OSB daha kuruldu. OSB camiası olarak ülkemizin geleceğine inanıyoruz.  Aziz milletimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması için aynı kararlılık ve azimle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.” (

DHA

Anahtar Kelimeler:
OSBÜK Başkanı KütükcüOSBÜK
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