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Dağ çileği üreticinin yüzünü güldürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimlerde yetiştirilen dağ çileğinin hasadına başlandı. Çileğin satış fiyatı 27 ile 40 TL arasında değişiyor.

Dağ çileği üreticinin yüzünü güldürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimlerde yetiştirilen dağ çileğinin hasadına başlandı. Çileğin satış fiyatı 27 ile 40 TL arasında değişiyor.

14 Haziran 2019 Cuma 11:45
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Dağ çileği üreticinin yüzünü güldürüyor

SAKARYA - Hendek'in yüksek rakımlı Aksu, Göksu, Dikmen, Kurtuluş mahallelerinde yetiştirilen dağ çileğinin hasadına başlandı. Hasadın düşük olmasından dolayı fiyatının yüksek olması ise üreticinin yüzünü güldürdü. Özellikle reçel için tercih edilen dağ çileğinin kilosu 27 ile 40 TL arasında satılıyor. 500 metrekare bahçesinden 200 kilo çilek toplayacağını belirten Ayten Akgün, "Çilek toplamaya başladık. Çilekleri tüccara satıyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre üretimde düşüş var. Bu yıl fiyatlar üretim az olduğu için daha iyi. Günlük bir kişi 5-6 kilo civarında çilek toplayabiliyor. Mart ayında bakımlarını yapıyoruz. Haziran ayında da bakımını yaptığımız dağ çileklerini toplamaya başlıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dağ çileğiüretici
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