CY Grup’tan akıllı tarıma 8 ayda 2 milyon dolarlık yatırım

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tarım arazileri alarm veriyor, küresel gıda krizi kapıda. CY Grup şirketlerinden FarmTR, yaklaşan kriz için çözüm üretmek adına yapay zeka yazılımlarıyla akıllı teknolojik tarım aletleri üretmeye başladı. Teknolojik tarım alanında son 8 ayda 2 milyon dolar yatırım yapan CY Grup Başkanı Halit Arabacı, “Tarıma elverişli olmayan ortamlar için akıllı seralar, yatay ve dikey ekim, hidrofonik ekim projeleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

CY Grup Başkanı Halit Arabacı, FarmTR Tarım ve Hayvancılık Sistemleri hakkında şunları söyledi: “Küresel ısınma ve salgınlar sonrası ekilebilir tarım arazilerinin ve su kaynaklarının azalması, geleneksel tarım uygulamalarını zor duruma sokmuştur. Ani iklim değişiklikleri ve ilaçlamalar neticesinde toprakların zehirlenmesi sonrası artan gıda taleplerini karşılayabilmek için tarımı teknoloji ile buluşturmak birinci öncelik olmuştur. CY Grup şirketlerinden FarmTR, yaklaşan küresel gıda krizine katkı sunmak adına AR-GE laboratuvarlarında geliştirdiği tarım teknolojileri ve yapay zeka yazılımları ile uçtan uca çözümler sunmakta ve akıllı teknolojik tarım aletleri üretmektedir. Tarıma elverişli olmayan ortamlar için mühendislerimiz tarafından akıllı seralar, yatay ve dikey ekim, hidrofonik ekim projeleri geliştirilmektedir. Hayata geçirdiğimiz bu sistemleri global markete sunmakta, Doğu-Batı-Güney Afrika’da kurmuş olduğumuz şirketlerimizle satış ve uygulamalarını yapmaktayız.”

İŞTE FİRMANIN SEKTÖRE

KAZANDIRDIĞI ÜRÜNLER

CY Grup’un 27 yıldır geleneksel tarım alanında da faaliyet gösterdiğini belirten Halit Arabacı, “2020 itibarıyla FarmTR şirketimizle teknolojik tarım alanında yatırımlar yapmaya başladık” dedi. Arabacı, kısa bir sürede sektöre şu ürünleri kazandırdıklarını söyledi: Konteyner tarım sistemleri, dikey tarım sistemleri, çöl sera sistemleri, sera sistemleri, taşınabilir solar enerji sistemleri, viyol yıkama sistemleri, gübre ve sulama IOT otomasyon sistemleri, LED fotosentez sistemleri, iklimlendirme ve meteoroloji istasyonları. Firmanın teknolojik tarım alanında 2 milyon dolar yatırım yaptığına dikkat çeken Arabacı, “FarmTR firmamıza başlangıç yatırımları ve AR-GE harcamaları için son 8 ayda 2 milyon dolar yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Üretimden son kullanıcıya ulaşacak şekilde tedarik zincirini oluşturacak yatırımlarımız da devam ediyor” diye konuştu.

MOBİL OLARAK DİZAYN

EDİLEN SİSTEM BİR İLK

Halit Arabacı, firmanın sera sistemi ve konteyner konusunda “ilk”lere de imza attığını söyledi: “Benzer projelerle alakalı ülkemizde faaliyet gösteren farklı firmalar var, ancak bu sistemlerin mobil olarak dizayn edilmesini ülkemizde bir ilk olarak görebiliriz. Ülkemiz için mobil sistemler erken gözükse de hızla ilerleyen uzay yarışında ve çok soğuk/çok sıcak bölgelerde tarımın mümkün olmadığı alanlar için mobilite, hayati önemdedir. Tutarsız mevsim sıcaklıkları, ani hava değişiklikleri, asit yağmurları ve toprakların deforme olması, tarım alanlarının da değişken koşullara adaptasyonu zorunlu hale getirmektedir. Sera sistemlerimizde bitkilere stabil doğa koşullarını sürdürülebilir olarak sağlamakta, toprağın buna izin vermediği yerde de mobilite ile verimli, ürün alınabilir tarım alanları olanaklarına sahip olmayı sağlamayı amaçlıyoruz.”

GİNE CUMHURİYETİ İLE

PRENSİP ANLAŞMASI YAPTIK

Arabacı, toprakları verimli olmasına rağmen Türkiye’nin de küresel gıda kriziyle ilgili farkındalık sahibi olması gerektiğini dile getirdi: “Ülkemizin dört mevsim yaşayan verimli topraklarla çevrili olması, küresel gıda kriziyle ilgili farkındalıklarımızı her ne kadar geri plana atsa da Kuzey Avrupa’da buzulların erimesi ile ekim alanlarının sular altında kalacak olması, dünyanın birçok alanında tarım arazilerinin yok olması tarımsal ürünlerin ihracat kalemlerinde birinci sıralarda yer almasını sağlayacaktır. Özellikle yakın zamanda Rusya’nın buğday ihracatına getirdiği yüzde 200 vergi artışları ve kotalar, G7 ülkelerinin kendi anakaralarının dışında yüksek hektarlarda ekilebilir alanlar kiralamaları ve pozisyon almaları yaklaşan krize karşı hazırlıktır. FarmTR tüm planlama ve yatırımlarında bu öngörüleri kendine hedef olarak seçip başta Afrika ülkeleri ve İskandinav ülkelerine katma değeri yüksek tarımsal ürünleri üretebilecek projelere yoğunlaşmıştır. Gine Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile tarım alanlarının ekonomiye kazandırılması ve lokal çiftçilerin eğitilmesi için 50 bin hektarlık alanda proje geliştirmeleri prensip anlaşmaları yapılmıştır.”

DIŞ FİNANSMAN KULLANMADAN

ÖZ SERMAYE İLE YATIRIM YAPTIK

FarmTR firmamız teknolojik tarım yatırımlarına ek olarak Bolu - Seben’de Büyükbaş ve kanatlı hayvan tesislerini kurduğunu belirten Halit Arabacı, "Bolu'daki çiftlikte kuluçka makinelerimizde kanatlı hayvan üretimi konusunda çalışmalara başladık. Yine FarmTR firmamız bünyesinde 10 mil USD yatırım ile 5500 m2 kapalı alanda bir gıda fabrikasını kurduk ihracatlarımıza başladık." dedi. Arabacı, sözlerini şöyle noktaladı. "Benim için en gurur duyduğum noktalardan birisi ülkemize bu yatırımları kazandırırken herhangi bir dış finansman desteği almadan tüm yatırımlarımızı kendi öz sermayemiz ile yapmış olmak ve salgın ortamında istihdam oluşturmaktır.”

CY GRUP HAKKINDA:

CY Grup, 1999’dan günümüze, 22 yıla yaklaşan yolculuğu boyunca Türkiye’nin ticaretinden küreselleşmesine kadar pek çok atılımında sorumluluk alarak sektörün öncülerinden oldu. CY Grup, faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile yürütmektedir. Medya, Prodüksiyon, Bilişim ve Bilgi Güvenliği, Oyun yazılımları, Savunma Sanayii, Tarım teknolojileri, Enerji Üretim Tesisleri, Gıda Endüstrisi ve Satışı, Tarım ve Hayvancılık, Seracılık Faaliyetleri, Turizm ve Otelcilik, İnşaat – Gayrimenkul, ihracat ve ithalat, Sağlık ve Medikal alanlarında faaliyet gösteren iştirakler 2020 yılı son çeyreğinde CY Grup çatısı altında toplanmışlardır. CY Grup şirketleri faaliyetlerini İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bolu, Sapanca (Sakarya), Antalya, İzmir olarak genişletmiş 2020 yılında Güney Afrika’da DefAF ve Gine’de Cy Grup Guinee SARLU şirketleri kurularak Afrika pazarına da giriş yapılmıştır.