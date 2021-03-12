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CW Enerji, Türkiye’nin Dört bir Yanındaki Fabrika Çatılarını GES ile Donatıyor

12 Mart 2021 Cuma 16:13
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CW Enerji, Türkiye’nin Dört bir Yanındaki Fabrika Çatılarını GES ile Donatıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren fabrikaların çatılarını, güneş enerji santrali ile donatmaya devam ediyor. CW Enerji, gazlı amortisör sektörünün global oyunculardan biri olan İnsu Teknik’e güneş enerji santrali kurdu.  

Antalya Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye’nin doğusundan batısına kadar birçok yerde inşa ettiği projelerle iz bırakmaya devam ediyor. Bu doğrultuda; gazlı amortisör sektöründe Türkiye'nin lideri, dünyanın da en büyük global oyunculardan biri olan İnsu Teknik, enerji ihtiyacını CW Enerji’nin kurduğu güneş enerji santrali (GES) ile karşılayacak. Çevreci ve insan odaklı yaklaşımla hareket eden İnsu Teknik’in çatısına GES ile 941,16 kWp gücünde güneş elektrik santrali kuruldu. CW Enerji ve İnsu Teknik, GES ile gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma hedefine bir adım daha atmış oldu. Fabrikaların çatılarına anahtar teslim GES kurduklarını belirten CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, son teknolojinin yer aldığı üretim hatları ve güçlü teknik ekipleri ile kaliteli üretim yaptıklarını söyledi. Yılmaz, Türkiye’nin her yerinde birçok fabrika ile iş birliği yaptıklarını ifade ederek, “Bursa’da gazlı amortisör sektöründe lider konumda yer alan İnsu Teknik ile de güzel bir çalışmaya imza attık. Fabrika çatısına 941,16 kWp gücündeki santrali tamamladık. Bu projemizde 310Wp gücünde 3036 adet güneş paneli kullanıldı. Hayata geçirdiği GES ile İnsu Teknik örnek bir çalışma yapmış oldu. Firma çevreye verdiği önemi bir kez daha kanıtladı” dedi. Güneşin birçok avantajı var. Geleceğe yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakmak için fosil yakıtlardan enerji elde etmekten vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, temiz enerji kaynaklarına yönelimin önemine dikkat çekti. Yılmaz, bu aşamada güneşin birçok avantajı olduğunu belirterek, Güneşin bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi var ve yeryüzüne zarar vermeyen sınırsız bir enerji kaynağı sunar. Güneş aynı zamanda hem temiz hem de tasarruflu bir kaynak. Türkiye de güneş enerjisi potansiyeli açısından dünyadaki birçok ülkeden iyi konumda. Bu enerjinin daha fazla değerlendirilmesi gerekiyor diye konuştu. Sürdürülebilir enerji kaynağı.. Günümüzde firmaların da insan ve çevre odaklı çalışmalara ağırlık verdiğini ifade eden Yılmaz, buna bağlı olarak fabrika çatılarına kurulan güneş enerji santrallerinin arttığına dikkat çekti. Bunun güzel bir gelişme olduğunu dile getiren Yılmaz, Çevre kirliliğini azaltmak için temiz enerjiye yönelmemiz gerekiyor. Güneş, havayı kirletmeyen, atık oluşturmayan ve sürdürülebilir en önemli enerji kaynaklarından biri. Böylesine değerli bir kaynaktan çok daha fazla yararlanmalıyız. Fabrikalar da güneş enerjisi ile elektrik üreterek hem elektrik faturasında ciddi bir tasarruf elde edebilir hem de üretim fazlası elektriği satarak bir gelir kaynağı oluşturabilir dedi. 

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