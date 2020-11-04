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Çiğ süt desteği ödemesi bugün yapılıyor

Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize 607 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi bugün yapılacak

04 Kasım 2020 Çarşamba 11:48
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Çiğ süt desteği ödemesi bugün yapılıyor

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt desteği kapsamında üreticilere 607 milyon liralık ödemeyi, bugün yapacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt desteği ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Geçtiğimiz günlerde temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait çiğ süt desteğini 40 kuruş olarak ödeyeceğimizi kamuoyuna açıklamıştık. Bu kapsamda ilk etapta 246 bin 649 üreticimizin; işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon TL destek ödemesini, bugün saat 18.00’den itibaren yapacağız. Eylül ayında üretilen çiğ süte ait çalışmalar ise halen devam etmekte olup; işlemlerin tamamlanmasının ardından bu aya ait desteği de ödeyeceğiz" dedi.


TMO, 3 AY VADELİ, VADE FARKSIZ ARPA SATIŞI YAPACAK

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) besici ve yetiştiricilere arpa satışına başlayacağını belirten Bakan Pakdemirli, "TMO tarafından besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışını başlatıyoruz. Bu kapsamda TMO tarafından yem piyasalarında istikrarı korumak, besici ve yetiştiricilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için 3 ay vadeli vade farksız arpa satışlarına başlıyoruz. Kasım ayında, 100 bin ton arpa 1425 TL/ton fiyattan satılacak. Buna göre, büyükbaş hayvan başına günlük 5 kilo, küçükbaş hayvan başına günlük 1 kilo hesabı üzerinden besici ve yetiştiricilerimize 1 aylık tüketimleri nispetinde satış yapılacak" diye konuştu.


TMO’nun yapmış olduğu stok planlaması ile tüketim merkezlerinin çoğuna arpa sevkiyatı gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm TMO iş yerlerinde arpa stoku bulunduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Pakdemirliüreticiçiğ Süt Desteği ödemesi
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