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Çiftçilere yaklaşık 1,4 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 1 milyar 404 milyon 621 bin liranın bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

14 Nisan 2023 Cuma 14:34
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Çiftçilere yaklaşık 1,4 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Ankara

Kirişci, sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kirişci, "1 milyar 404 milyon 621 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, destekleme ödemesinin ayrıntılarına ilişkin infografik de yer aldı.

Buna göre, çiğ süt desteği olarak 938 milyon 339 bin 668 lira, büyükbaş hayvan besi desteği olarak 190 milyon 61 bin lira, sürü yöneticisi desteği olarak 117 milyon 312 bin lira, manda desteği olarak 42 milyon 794 bin 200 lira, hububat-bakliyat ve dane mısır desteği olarak 60 milyon 508 bin 651 lira, sertifikalı tohum üretim desteği olarak 31 milyon 54 bin 41 lira, malak desteği olarak 13 milyon 451 bin 100 lira, hayvan gen kaynaklarını koruma desteği olarak 7 milyon 235 bin 950 lira, çiftlik muhasebe veri ağı desteği olarak 3 milyon 170 bin 400 lira, mazot ve gübre desteği olarak 634 bin 359 lira ödeme yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TarımsaldesteklemeödemesiTarımveOrmanBakanıVahitKirişçi
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