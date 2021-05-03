ÇEVİKEL: KARDEŞ ÜLKEYLE TİCARET TÜGİAD İLE ARTACAK

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin (TÜGİAD) Kırgızistan ziyaretinin ilk gününde Kırgızistan Yatırım İşleri Bakanı Almambet Shykmamatov ve Kırgızistanlı iş insanları ile bir araya gelen TÜGİAD heyeti iki ülke arasındaki ticareti arttıracak konuları masaya yatırdı. TÜGİAD’A ÖZEL KORTEJ. Türkiye’den uçakla Kırgızistan’a hareket eden TÜGİAD heyetini, havalimanında Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı’nın oluşturduğu özel kortej karşıladı. Cumhurbaşkanlığının özel korteji TÜGİAD heyetine konaklayacakları otele kadar eşlik etti.

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNE TÜGİAD İMZASI. TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel başkanlığında, Kırgızistan Yatırım İşleri Bakanı Almambet Shykmamatov ile görüşen Türk iş insanları, yeni yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD’ın 60’ın üzerinde sektörde üyelerinin bulunduğuna dikkat çektiği konuşmasında, TÜGİAD’ın Kırgızistan’ın ticaret ve sanayisine katkı sağlayacağına ve karşılıklı ticaret hacmimizin artışına katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz dedi. Kırgızistan Yatırım İşleri Bakanı Almambet Shykmamatov ise Türk yatırımlarının daha fazla olması gerektiğinin altını çizdi.İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için büyük çaba gösteren Azerbaycanlı Türk iş insanı RovshanMehdiyev’e Bakan Almambet organizasyon için teşekkürlerini sundu. TÜGİAD’ın Kırgızistan temsilcisi Cemal Ersoy da toplantıda hazır bulundu.

ÇEVİKEL, TÜRKİYE KIRGIZİSTAN ARASINDAKİ TİCARET HACMİ ARTACAK. Türkiye’nin ilk uluslararası iş insanları derneği TÜGİAD’ın 50 milyar dolar ticaret hacmi olduğunu aktaran ve Kırgızistan’a geliş amaçlarının yatırım alanlarını araştırmak, öneriler almak ve yatırımcıların korunmasıyla ilgili kanunları öğrenmek olduğunu aktaran Çevikel, öncelikli amaçlarının iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek olduğunu belirtti. Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazandığı 1991’den bu yana Türkiye ile ticari ilişkileri geliştiğinin fakat bunun yetersiz olduğuna dikkati çeken Başkan Çevikel, İki ülke arasındaki ticaretin tahmin edilenden, çok daha hızlı artabileceğini düşünüyorum. 60’ın üzerinde sektörde üyeleri bulunan TÜGİAD’ın Kırgızistan’da var olması Kırgızistan’ın ticaret ve sanayisine katkı sağlayacağına ve karşılıklı ticaret hacmimizin artışına katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. ifadelerini kaydetti. Shykmamatov’un açıklamalarına da değinen Çevikel, Sayın Bakan bizlere, Türk iş insanlarına her türlü desteği vereceklerini ve yapacağımız yatırımlarda da bizzat açılışına kendisi katılacağını iletti. Kırgızistan’da Türk yatırımcının korunmasıyla yasal düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini aktardı dedi.

SHYKMAMATOV, TÜRK YATIRIMLARI İÇİN HER İMKÂNLAR MEVCUT. Yatırım İşleri Bakanı Shykmamatov, 15 Nisan referandumuyla kabul edilen yeni anayasa uygun olarak yatırımla ilgili tüm kanunların yeniden yazılması üzerinde çalıştırdıklarını ve bu konuda Türkiye'nin örnek alındığını ifade etti. Kırgızistan’da Türk yatırımlarının daha fazla olabilmesi için tüm imkânların mevcut olduğunu söyleyen Shykmamatov, Kökümüz aynı, kardeş ülkeyiz. Binlerce yıllar önce atalarımız, Anadolu’ya buradan gitmiştir. Bu nedenle, özellikle ticaret ve yatırım konusunda ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Mayıs veya Haziran ayında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Shykmamatov, Bu ziyaret sırasında İstanbul’da bir iş forumu düzenlemeyi planlıyoruz dedi.

TÜRK GİRİŞİMCİLER GÜMRÜK VERGİLERİ ÖDEMEDEN ÜRÜNLERİNİ PAZARLAYABİLİR. Kırgızistan’ın da üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) gümrükte kısıtlamaların olmadığının altını çizen Bakan Shykmamatov, "Türk girişimciler, tekstil gibi hafif sanayi alanında fabrikası Kırgızistan’da bulunan firmalar, ürünlerini tüm AEB piyasasına gümrük vergileri ödemeden pazarlayabilir" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin tekstil ürünlerinin çok kaliteli ve AEB piyasasında buna büyük değer verildiğini kaydeden Shykmamatov, Kırgızistan’da dağ turizmi ve enerji alanlarına yatırımların yapılabileceğini de sözlerine ekledi.