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Çetin Barajı'nda enerji üretimi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dicle Nehri üzerinde yapılan ve silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nın enerji üretimine başladığını, baraj ile milli ekonomiye yıllık 500 milyon lira katkı sağlanacağını açıkladı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:09
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Çetin Barajı'nda enerji üretimi başladı

ANKARA - Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırlarında bulunan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin temelden 165 metre gövde yükseklikte inşa edildiğini belirtti. Pakdemirli, "Kendi kategorisinde Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı’nın maksimum işletme kotunda, 615 milyon metreküp su depolanacak, 37 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre alanında bir göl alanı oluşacak" dedi.

Barajın 3 büyük ve 1 küçük olmak üzere 4 türbin ile toplam 420 megawatt (MW) kurulu güce sahip olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Baraj ile yılda 1 milyar 175 milyon kilowatt saat (kWh) enerji üretilecek ve milli ekonomiye yılda yaklaşık 500 milyon TL katkı sağlanacak" dedi.

Projede 1 küçük ünite ve 1 büyük ünitenin devreye girdiğini, elektrik üretimine de başlandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Yerli ve yenilenebilir enerjinin payının artırılması bakımından son derece önemli olan bu barajın tamamlanarak milli ekonomiye katkı verir duruma gelmesi, ülkemizdeki enerji kaynaklı dış ticaret açığına olumlu yönde etki yapacak" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliDicle NehriÇetin BarajıAvrupanın En Büyük Barajı
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