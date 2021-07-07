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Çeşme'de bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:36
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Çeşme'de bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, bayram tatili için otel rezervasyonlarında doluluk yüzde 90'lara ulaştı. Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOP) Başkanı Yakup Demir, bayramın turizm sektörüne can suyu olduğunu söyledi.



İzmir'in 30 bin yatak kapasitesine sahip Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşması otellerde rezervasyon doluluk oranını yüzde 90'a ulaştı. ÇEŞTOP Başkanı Yakup Demir, bayram tatilinin kısıtlama olmadan geçirilecek olması turizm sektörüne can suyu olduğunu ifade edip, "Bayram rezervasyonlarında otellerde yüzde 90 doluluğa ulaştık. Bayram öncesinde kısıtlamaların kalkması da bunda etkili oldu. Bu doluluğun ağustos ayına da sarkmasını istiyoruz. Ağustos ayının da dolu olmasını istiyoruz. Bu yoğunluk, devam ederse turizmciye pandemiyi unutturacak bir sezon geçirmiş olacağız. Özellikle yurt dışında olumlu bir hava var. Bu olumlu hava bize de yansıyor. 10 gündür yabancı turistlerin yaptırdıkları rezervasyonlar da artarak devam ediyor" dedi.

Çeşme'de tatilini deniz kenarında kitap okuyarak geçiren Betül Durmuşoğlu (21), "Koronavirüs süreci çok can sıkıcı bir süreçti. Çeşme'de yazlığımız olduğu için tatil günlerimi burada değerlendiriyorum. Deniz sesi eşliğinde kitap okumayı çok seviyorum. Hafta içi olmasına rağmen sahiller kalabalık ama burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Hafta sonları Çeşme'de Ilıca Plajı'nda denize girecek yer bulmakta zorluk yaşadıklarını söyleyen Nurcan Karataş (59) da, "Çok mutluyuz, Çeşme'de yazlığımız var. Her sene geliyoruz. Aylar sonra burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hafta içi boştur, diye denize geldik ama bir hayli dolu, hafta sonları daha kalabalık oluyor. Plajda oturacak yer bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çeşmeBayram öncesi Rezervasyon
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