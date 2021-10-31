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Çerkezköy’de 71 m² işyeri satılacak

Çerkezköy’de 71 m² işyeri açık artırma ile satılacak

31 Ekim 2021 Pazar 09:39
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Çerkezköy’de 71 m² işyeri satılacak

T.C. Çerkezköy İcra Dairesi, Çerkezköy’de 71 m2 işyerini açık artırma ilanı ile satacak.

Kızılpınar Mah. Çorlu Cad. No:44 Bodrum Kat 13 Nolu Bb Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresindeki 352 m2 arsa, 95.850 TL. kıymeti ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, 15 Aralık 2021 günü saat 10.45-10.50 arasında Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ adresinde yapılacak.

İhale ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
çerkezköyIşyeri Satışı
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